-"EŞCİNSEL EVLİLİĞİNE YASAK ANAYASAYA AYKIRI" WASHINGTON (A.A) - 05.08.2010 - ABD'nin San Francisco kentindeki federal mahkeme, California eyaletinde eşcinsellerin evlenmesini yasaklayan yasanın "anayasaya aykırı" olduğuna hükmetti. Yargıç Vaughn Walker, iki lezbiyen çiftin yasağın medeni haklara aykırı olduğu gerekçesiyle açtığı, Amerikan kamuoyunca da yakından izlenen davayla ilgili kararında, ilgili yasanın, eşcinsellere evlilik yasağı için mantıklı bir temel sunmadığını, California'nın eşcinsellere karşı ayrımcılıkta herhangi bir çıkarının bulunmadığını belirtti. Walker, California'da 2008 yılı Kasım ayında düzenlenen referandumda halkın yüzde 52,5 çoğunluğuyla kabul edilen yasanın, eyaletin, evlilik konusunda herkese eşit muamele yapılması görevini yerine getirmesini engellediğini kaydederek, bu nedenle söz konusu yasanın anayasaya aykırı olduğu kararına vardıklarını ifade etti. Eşcinsel hakları savunucuları tarafından "büyük bir zafer" olarak nitelenen kararın temyize götürülerek, 9'uncu Temyiz Mahkemesi'nin önüne gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Konunun daha sonra Yüksek Mahkeme'ye de intikal edebileceği belirtiliyor. ABD'de eşcinsel çiftler halen sadece Massachusetts, Iowa, Connecticut, Vermont ve New Hampshire eyaletleriyle Washington D.C'de yasal olarak evlenebiliyor.