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Dünya

"Esad'ın ordusu bu ay çökmeye yakın" ANKARA (A.A)

06 Şubat 2012 14:48

-"Esad'ın ordusu bu ay çökmeye yakın" ANKARA (A.A) - 06.02.2012 - Suriye'de olayların başlamasının ardından orduyu terk eden General Mustafa El Şeyh, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ordusunun bu ay çökmeye yakın olduğunu iddia etti. İngiltere'de yayımlanan The Telegraph gazetesiyle mülakat yapan El Şeyh, "Ordu Şubat ayında çökecek" dedi. El Şeyh, ordunun çökmesine neden olacak gerekçeler arasında askeri personel, silah ve askeri teçhizat sıkıntısını gösterdi.  El Şeyh, Suriye ordusunun yönetim yanlısı milisler ve Nusayri unsurlarıyla takviye edildiğini, buna rağmen ordunun bir aydan daha fazla dayanamayacağını ileri sürdü. Suriye'deki krizin Arap dünyasının tamamını tehdit ettiğini söyleyen El Şeyh, "Mevcut durum çok tehlikeli, bir nükleer reaksiyon gibi tüm bölgeyi tehdit ediyor" dedi. El Şeyh, 37 yıl hizmet ettiği ordudan Esad rejiminin yönetim karşıtı ayaklanmaları şiddetle bastırması üzerine kaçmıştı. Askerlerin Hama kenti yakınlarındaki bir köyde cinsel saldırı olayına karışması üzerine orduyu terk ettiğini bildiren El Şeyh, ordunun artık "çılgın bir ölüm makinesi" haline geldiğini düşündüğünü, 15 günde çözüm bulunmazsa tüm bölgenin ateşe düşeceğini iddia etti. El Şeyh, BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın vetosu yüzünden Güvenlik Konseyi dışından çok acil müdahale beklediklerini, Kosova ve Fildişi Kıyısı'nda olanlara benzer bir koalisyon istediklerini ifade etti.

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