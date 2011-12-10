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Dünya

"Esad'ın mülakatı tahrif edildi" ŞAM (A.A)

10 Aralık 2011 00:27

-"Esad'ın mülakatı tahrif edildi" ŞAM (A.A) - 09.12.2011 - Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cihad Makdisi, Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın Amerikan ABC televizyonuna verdiği mülakatın tahrif edildiğini ve hakkıyla yayınlanmadığını söyledi. Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Maksidi, mülakatın bazı kısımlarının değiştirildiğini, bazı kısımlarının da eksik verildiğini belirtti. Makdisi, Esad'ın, "sorumluluk bende değil" şeklinde medyada yer alan ifadelerinin yanlış olduğunu, Esad'ın güvenlik güçleriyle ilgili olarak, "bunlar benim değil devletin kuvvetleri, ben devlet başkanıyım, anayasal bir durum var, hatalar evet yapıldı ancak bu hatalarla ilgili hesabın sorulacağı" ifadelerini kullandığını vurguladı. Sözcü, röportaj sırasında, Esad'ın soruları açık şekilde cevapladığını ancak televizyon kanalının bu cevapları genelde evet-hayır şeklinde verdiğini, bunun da Esad'ın konuşmalarının yanlış anlaşılmasına sebep olduğunu vurguladı. Makdisi, Esad'ın, "böyle bir emri ancak deliler verebilir" şeklinde yayınlanan sözleriyle ilgili, "Devlet Başkanı Esad burada, 'ordularını Afganistan'a ve Irak'a göndermek delicedir. Irak'ta 6 bin kişi öldü' sözlerini kullandı. Ancak televizyon kanalı bu kısmı tahrif edilmiş şeklinde verdi" dedi. Röportajda Esad'ın, "kendilerine Birleşmiş Milletler'de Suriye'de insanlık suçu işlendiğine dair herhangi bir belge gelmediğini söylediğini" aktaran Makdisi, basın mensuplarına, mülakatın orijinal haliyle, televizyonda yayınlanan şeklinden oluşan bir video izletti.

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