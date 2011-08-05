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Dünya

"ESAD'A BASKININ ARTTIRILMASINA ÇALIŞIYORUZ" WASHINGTON (A.A)

05 Ağustos 2011 02:43

-"ESAD'A BASKININ ARTTIRILMASINA ÇALIŞIYORUZ" WASHINGTON (A.A) - 04.08.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, müttefik ülkelerle birlikte, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad yönetimine karşı baskının arttırılması stratejileri üzerinde çalışmakta olduklarını söyledi.   Clinton, Esad yönetiminin artık meşruiyetini kaybettiğini belirterek, bu yönetimin, ülkede barışçıl gösterilerin şiddetle bastırılması sırasında 2 binden fazla kişinin öldürülmesinden sorumlu olduğunu ifade etti.  Dışişleri Bakanı Clinton, ABD ve müttefiklerinin, Esad yönetimine karşı uygulanan yaptırımların da ötesinde, daha fazla baskı yapılmasına yönelik stratejiler üzerinde çalışmakta olduklarını ifade etti. 

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