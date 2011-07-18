-"ESAD YA GİTSİN YA DA REFORM YAPSIN" BRÜKSEL (A.A) - 18.07.2011 - İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ülkede reform yapması ya da gitmesine yönelik çağrısını yineledi. Avrupalı mevkidaşlarıyla görüşmek üzere Brüksel'de bulunan Hague, "Buna Suriye halkı karar verecek, ancak Devlet Başkanı Esad'ın ya reform yapması ya da iktidardan çekilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. 20 Haziran'da da benzer açıklamalar yapan İngiltere Dışişleri Bakanı, Suriye rejimine yeni yaptırımların getirilmesi zamanının geleceğini söyledi.