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Dünya

"ESAD, MEŞRUİYETİNİ KAYBETTİ" WASHINGTON (A.A)

13 Temmuz 2011 10:52

-"ESAD, MEŞRUİYETİNİ KAYBETTİ" WASHINGTON (A.A) - 13.07.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın "meşruiyetini kaybettiğini" söyledi. Obama, Amerikan CBS televizyonunda katıldığı bir programda, Esad'a karşı şu ana kadarki en sert açıklamasını yaptı. "Suriye yönetiminin kendi halkına karşı giriştiği acımasızlığın kabul edilemez olduğunu" belirten Obama, Esad yandaşlarının Şam'daki ABD elçiliğine saldırmasıyla ilgili olarak, "Hiç kimsenin bizim büyükelçiliğimize bulaşamayacağı ve elçiliğimizi korumak için gereken tüm adımları atacağımız yönünde net mesaj gönderdik. Bu mesajı aldıklarını düşünüyorum" dedi. Obama, "Suriye Devlet Başkanı Esad'ın kendi halkının gözünde meşruiyetini kaybettiği giderek daha fazla görülüyor. Esad, gerçek bir reform gündemi sunmayarak fırsat üstüne fırsat kaçırdı" diye konuştu. ABD yönetiminin, Esad'a karşı söylemini son günlerde sertleştirdiği gözleniyor. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın önceki gün, "Suriye Devlet Başkanı Esad'ın vazgeçilmez olmadığı ve meşruiyetini kaybettiği, ABD'nin Esad'ın rejiminin iktidarda kalmasından çıkarı bulunmadığı" şeklindeki sözlerinin ardından, dün de Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, "Esad'ın meşruiyetini kaybettiği ve vazgeçilmez olmadığı" açıklamasını yapmıştı.

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