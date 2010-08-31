-"ERUÇ"U KORSANLARDAN DENİZ KUVVETLERİ KORUYACAK MADRİD (A.A) - 31.08.2010 - Dünyanın çevresini kas gücüyle dolaşan ilk kişi olma hedefiyle 2007 yılında başlattığı "Altı Zirve Projesi"ne devam eden ve şu anda Hint Okyanusunda kürek çeken Türk gezgin Erden Eruç, korsanlardan korunmak için Türk Deniz Kuvvetleri'nden yardım istedi. E-posta ile AA muhabirine ulaşan Eruç, 13 Temmuzda Avustralya'nın Carnarvon kasabasından başladığı Hint Okyanusu yolculuğunun oldukça zorlu geçtiğini, en çok korsanlardan çekindiğini belirtti. Korsanlardan korunmak için Türk Deniz Kuvvetleri ile temasa geçtiğini anlatan Eruç, "Deniz Kuvvetlerimizin harekat merkezi beni takibe almış durumda. Eğer korsan meselesini çözersek, hedefim Kenya sahilleri olacak. Belki Mombasa'ya Türk firkateyni ile birlikte giriş bile yapabilirim" dedi. Hint Okyanusu'nda tek başına sürdürdüğü yolculuğunun 50. gününü tamamlayan Eruç, şöyle devam etti: "Benim için Kenya, Tanzanya ya da Mozambik fark etmez. Bunlardan birine ulaşıp karaya ayak bastığımda, tarihte ilk defa Hint Okyanusu'nun tamamı kas gücüyle, kürek çekilerek geçilmiş olacak. Bugüne kadar Madagaskar, Mauritius ve Şeysel adalarına giden olmuş, ancak bu okyanusu bitiren yok." Eruç, ekim ayı sonunda Kenya'nın Mombasa kıyılarına varmayı planladığını da sözlerine ekledi. 13 Temmuzdan bu yana karadan yaklaşık 1700 deniz mili uzaklaşmış durumda olan Eruç, son 24 saat içinde iki küreğinin kırıldığını ve bundan dolayı moralinin bozulduğunu yazarken, rüzgar yüzünden teknesinin yavaş ilerlediğini belirtti. Türk gezgin, 23 Ağustosta internette yayınladığı günlükte de şu cümlelere yer veriyor: "Hurafelere inanan birisi değilimdir, ama deniz düşüncelerimi etkiliyor. Deniz sanki ne düşündüğümü biliyor, beni deli etmeye çalışıyor."