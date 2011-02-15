-"ERMENİSTAN AGİT'TE TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEMEYECEK" ERİVAN (A.A) - 15.02.2011 - Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Tigran Balayan'ın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda yapılacak (AGİT) Genel Sekreterlik seçiminde Türkiye'nin adayını desteklemeyeceklerini söylediği bildirildi. Ermeni basınında çıkan haberlere göre, konuya ilişkin gazetecilere açıklama yapan Balayan, Erivan'ın, AGİT'te yapılacak Genel Sekreterlik seçiminde Türkiye'nin göstereceği adayı desteklemeyeceğini ifade ederek, ''Ermenistan, Türkiye'nin adayına destek vermeyeceğini resmen açıkladı'' ifadesini kullandı.