-"Ermeni teklifi anayasaya aykırı" PARİS (A.A) - 18.01.2012 - Fransa Senatosu Kanunlar Komisyonu Başkanı Jean Pierre Sueur, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan ve Meclis'te kabul edilen yasa teklifinin Senato gündemine alınmaması yönündeki kararlarına gerekçe olarak "teklifin anayasaya aykırı" olmasını gösterdi. Sueur, Komisyonun kararından sonra Türk basınına yaptığı açıklamada, teklifin anayasaya aykırı olmasının yanı sıra ifade özgürlüğü ve araştırma özgürlüğüne de aykırı olduğunu söyledi. "Bu gerekçelerden dolayı biz Kanunlar Komisyonu'nda yasa teklifinin incelemeye alınmamasını istedik" diyen Sueur, "Bizim görüşümüze göre bu yasa teklifi anayasaya aykırı" ifadesini kullandı.