-"ERKEK BÜYÜKBAŞ ÜRETİMİ YETERLİ DEĞİL" BURSA (A.A) - 02.08.2010 - Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, ''Kırmızı ette yaşanan yangının söndürülmesi için yıllık erkek büyükbaş üretiminin 3 milyonun üzerine çıkması gerekiyor. Şu anki 2 milyon 200 bin adetlik üretim, yeterli olmuyor'' dedi. Fazlı Yalçındağ, yaptığı açıklamada, 2007-2008 yıllarında özellikle sütün düşük fiyattan satılması ve yem maliyetlerinin artması nedeniyle kesilen sığırların faturasının bugün ödendiğini söyledi. Bugüne çıkarılan faturanın bedelinin ağır olduğunu ifade eden Yalçındağ, hayvan sayısındaki azalmaya bağlı olarak kırmızı et fiyatlarının yükseldiğini ve hayvan ithalatının gündeme geldiğini anlattı. Kırmızı etteki fiyat artışlarının tam olarak önlenmesi için kalıcı çözümlerin üretilmesi gerektiğini vurgulayan Yalçındağ, şöyle konuştu: ''Kısa vadede kesimlik hayvan ithal etmek gerekiyordu ve yapıldı. Uzun vadede etkili sonuçlar verecek tedbirler hayata geçirilmeli. Besi materyali ithalatı yapılmalı. Kırmızı ette yaşanan yangının söndürülmesi için yıllık erkek büyükbaş üretiminin 3 milyonun üzerine çıkması gerekiyor. Şu anki yaklaşık 2 milyon 200 bin adetlik üretim, yeterli olmuyor. Fiyat sorunu, yokluktan kaynaklanıyor. Açık kapanana kadar destek sürmeli. Özellikle ahırları boşalan küçük üreticiye besilik büyükbaş hayvan verilmeli. Yetiştiriciler desteklenmeli ki büyükbaşta eski rakamlar yakalanabilsin.'' -TALEP VE İTHALAT ARASINDAKİ FARK- Yalçındağ, Et ve Balık Kurumunun erkek büyükbaş ithalat yapacağından hareketle talep topladığını belirterek, ''Bunun sonucunda 400 bin adetlik talep gelmiş. 400 bin adetlik talep varken 30-50 bin ithal ederseniz sorunu çözemezsiniz. İhtiyaç neyse o kadar getirilmeli. Yangını söndürmek için ihtiyacı karşılamak zorundasınız'' dedi. Ramazan ayı boyunca 50 bin tonluk ithalatın önemli bölümünün tüketime sunulacağını ifade eden Yalçındağ, şunları kaydetti: ''Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile bağlı kurumlarının yaptığı çalışmaları destekliyoruz, doğru buluyoruz ancak yeterli olmuyor. Piyasaya güvenin tekrar sağlanması gerekiyor. Erkek ithalatı için bir yol çizilmeli. Küçükbaş hayvanda da ciddi sorun yaşanıyor. Küçük üreticiye koyun dağıtılmalı. Ramazan ayı geliyor. Kırsaldaki yoksula yardım kapsamında küçükbaş hayvan dağıtımı yapılabilir. Bir deprem yaşandı ve bu depremin yaralarının sarılması gerekiyor. Üretici desteklenmeden ithalat yoluyla sorunu çözebilmemiz imkansız.''