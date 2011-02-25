-"ERGENKON" SANIĞI ALBAY KÖYLÜ'YE TAHLİYE İSTANBUL (A.A) - 25.02.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından Albay Cengiz Köylü'nün tahliyesine karar verildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık ve avukatların taleplerine ilişkin alınan ara kararlar, üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu tarafından açıklandı. Buna göre, mahkeme heyeti, dosya kapsamı, delil durumu, suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak, Cengiz Köylü'nün tahliyesini kararlaştırdı. Köylü hakkında yurt dışına çıkış yasağı da konuldu. Ancak Cengiz Köylü, ''Balyoz Planı'' davası kapsamında tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamayacak.