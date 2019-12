"Ergenekon'da bir 'GATA'kulli var"

AKP'yi zora sokmamak için



Davos çıkışı doğruydu



Ergenekon sulandırılıyor

Irak'ta ABD'nin istediği oldu



Sabah yazarı Mahmut Övür bazı gazetecilerle birlikte Amerika'da yaşayan Gülen ile söyleşi yaptı. Övür'ün yorumuna göre, Fethullah Gülen'in şu aşamada Türkiye'ye dönmeye niyeti yok.Türkiye’ye dönecek misiniz? Sorusunu şöyle yanıtlıyor: "Siz olanaklı görüyor musunuz bunu? Orda hükümeti zora sokmamak için şu an dönmeyi düşünmüyorum. Hissi hareket etmemeli. Olabilecek sıkıntıları hükümete fatura ederler. Yargının en sıkıntılı zamanlarında beraat aldım. Hukuken bir sorun yok dönmemde ama hâlâ bazı dengeler aleyhte. Durumu bu haliyle korumak vacip gibi. Sonu nereye varır Allah bilir. Bizler üzerimize düşeni yapmalıyız."Gülen, Erdoğan'ın Davos çıkışını ise şöyle değerlendiyor:"Başbakanın çıkışı doğru bir çıkıştı. Halk da desteğini verdi. Zaten daha sıcağı sıcağına özür dilemeleri de bunu gösteriyor. Türkiye'de Yavuz Sultan Selim gibi karşılandı. Türkiye bölgede önemli bir ülke. Türkiye'siz bu bölge düşünülemez. Çünkü her yerde Osmanlı'dan kalma müthiş bir kredimiz var.""Bu işlerin sulandırıldığı gibi bir kaygı var. Bana da öyle geliyor. Baksanıza sürekli Silivri Cezaevi'yle GATA arasında, bir ara Cengiz Çandar söyledi, yatay geçiş, yani yatış geçişi var. Bizim Erzurumlular bunu şöyle yorumluyor; 'Bu işin içinde bir 'GATA'kulli var.' Hükümete karşı da bazı hesaplar seziliyor. Bunlar iyi şeyler değil."Fethullah Gülen, ABD'nin Irak'tan çekilmesiyle ilgili gelişmeleri de şöyle değerlendiriyor:"Bölgede gerginlik var. Bir otorite boşluğu var. ABD o boşluğu oluşturdu. Şu an kendi içlerinde çok ayrıldılar. Aralarında kin ve nefret var. Şiiler'in bile içlerinde bu var. ABD de bunu istiyordu. Girip çıktıkları her yerde problem bıraktılar. O bölgelerin kaderi bu maalesef. Hariciler, Moğollar, Emeviler, Bizans geçti o bölgelerden. Osmanlı'ya kadar hep kan revan içinde kaldı. Jeopolitik olarak çok önemli bir yer. En sorunsuz zamanları Osmanlı dönemi olmuş. Dileriz yeni Osmanlı ruhu olur oralarda. Neoconlar'a karşı Neo Osmanlılar ...