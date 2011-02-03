-"ERGENEKON"UN PARTİ KURDUĞU YÖNÜNDE DELİL YOK İSTANBUL (A.A) - 03.02.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında avukat Yusuf Erikel'in de aralarında bulunduğu 8 sanıklı davanın üçüncü duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar avukat Yusuf Erikel ile tutuksuz yargılanan Hayri Bildik, Hakan Arıkan, Aydoğan Aksüngü, Maruf Şinik, Hakan Akdoğan, Recep Taylan ve Adem Uzun katıldı. Duruşmada Erikel savunmasına, yanında getirdiği Kuran-ı Kerim ve hadislerden alıntılar yaparak devam etti. Erikel, ikinci ''Ergenekon'' davasının sanıklarından Durmuş Ali Özoğlu, Kemal Aydın, Neriman Aydın, Hatice Bahtiyar ve Mehmet Ali Çelebi ile olan ilişkisini anlattı. Özoğlu ile 1450 telefon görüşmesinden sadece 4 tanesinin iddianameye konulduğunu belirten Erikel, ''İlişkiyi ortaya koyacak hiyerarşi sadece 4 tane tape midir? 'Çelebi ile 4 kez, Kemal Aydın ile 9 kez görüştü' deniliyor. Daha fazla görüştüm'' dedi. Erikel, 'Ergenekon örgütünce, nihai amaç olarak planlanan darbenin gerçekleşmesi sonrasında, kurulacak olan darbe hükümetinde başbakan olarak görevlendirileceği' şeklindeki iddialara değinerek, 2004 yılında kurduğu Milli Demokrat Halkın Partisinin ''Ergenekon'' ile bir ilgisinin olmadığını söyledi. Erikel, savunmasında şunları kaydetti: ''Benim üslubum var. Kim diyebilir seni yönlendirdik. Özoğlu'nun kurduğum partiyle ilgisi yok. Ben siyaseti onlarla sıfır paylaşırım. Siyaset kırgınlık getirir. Bunlar benim müvekkillerim. Kemal Aydın MHP temelli bir arkadaş. Kemal Aydın, Neriman Aydın benim siyasi parti kurduğumu bile bilmiyorlar. Kemal Aydın bilgili bir insan. Kemal Aydın'a da yer vermez miydim parti için hazırladığım bakanlar kurulu listesinde. Siz beni Ergenekon ile irtibatlandırmayı bırakın. Ergenekon'un parti kurdurduğu iddialarının maddi delili olmadığı gibi manevi delili de yok.'' Siyasi partisini kurarken yaptığı konuşmaların yer alığı CD'yi de duruşma salonunda izlettiren Erikel'in savunması sürüyor.