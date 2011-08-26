-"Ergenekon"da yeni iddianame İSTANBUL (A.A) - 26.08.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Odatv'de yapılan aramalara ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili olarak, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ile gazeteciler Ahmet Şık, Nedim Şener ve Soner Yalçın'ın da aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 14 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız'ın hazırladığı 134 sayfalık iddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen tarafından incelenmesinin ardından, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni açılan özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, şüpheliler Yalçın Küçük, Soner Yalçın, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Doğan Yurdakul, Müesser Yıldız, Coşkun Musluk, Mehmet Sait Çakır, Ahmet Şık, Hanefi Avcı, Nedim Şener, Kaşif Kozinoğlu, Ahmet Mümtaz İdil ve İklim Ayfer Kaleli'nin, ''silahlı örgüt kurma, yönetme, üye olma, yardım etme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme, devlet güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme, açıklanması yasaklanmış gizli belgeleri temin etme, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel belgeleri kayıt altına alma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs'' suçlarından cezalandırılmaları istendi. 9 şüpheli hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtilen iddianamede, Ahmet Şık ve Nedim Şener'in ''terör örgütüne yardım etmek'' suçlamasıyla 7,5 ile 15 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması talep edildi. Bu arada, iddianamede bir numaralı şüpheli olarak görülen Yalçın Küçük hakkında ''terör örgütü yöneticiliği'' suçlaması bulunduğu öğrenildi.