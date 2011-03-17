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"ERGENEKON"DA YENİ DALGA İSTANBUL (A.A)

17 Mart 2011 13:46

-"ERGENEKON"DA YENİ DALGA İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında incelenen Malatya Zirve Yayınevi'ndeki cinayet davası ile ilgili başlatılan çalışma sonucu, 9 ilde arama yapılıyor.  Alınan bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün yürüttüğü soruşturma kapsamında, Malatya, Siirt, Muğla ve İzmir'in aralarında olduğu 9 ilde arama başlatıldı. Soruşturma kapsamında Malatya İnönü Üniversitesi yerleşkesi ile bazı illerin jandarma komutanlıklarında arama yapıldığı öğrenildi. -ANKARA'DA EMEKLİ BİR ASKER GÖZALTINA ALINDI Ergenekon soruşturması kapsamında, emekli bir askerin Ankara'da gözaltına alındığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda emekli bir askeri gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen emekli askerin, İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

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