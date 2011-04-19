-"ERGENEKON"DA SANIK SAYISI 106'YA YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 19.04.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasının 181. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, emekli Tuğgeneral Veli Küçük, Alparslan Arslan, Osman Yıldırım ile birleşen dosyanın sanıkları Bayram Demir, Seyhun Zayim, Boğaç Kaan Murathan, Bora Ballı, Bedirhan Şinal ve Fatih Derdiyok'un da aralarında bulunduğu 23 tutuklu sanık katıldı. Duruşmada, tutuksuz yargılanan gazeteci Gülay Kömürcü Öztürk ile başka suçtan tutuklu yargılanan Semih Tufan Gülaltay da hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ergün Poyraz, Hayrettin Ertekin ve Hüseyin Görüm ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde ''silahlı terör örgütüne üye olmak'', ''tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirilmesi'', ''korku ve panik yaratacak şekilde patlayıcı madde bulundurmak'' suçlarından yargılan 6'sı tutuklu 7 sanıklı Cumhuriyet Gazetesi'ne molotofkokteyli atılması davasının resen birleştirme kararıyla mahkemelerine gönderildiğini anımsattı. Şengün, gönderilen dava dosyasının iddianamesinde, mahkemelerindeki dosya ile birleştirilmesi konusunda herhangi bir talep olmadığını, aynı örgüt konulu davaların hepsinin bir mahkemede görülmesinin hukuki zorunluluk doğurmadığını ve iş yükünü dikkate alarak dosyaların birleştirilmesine gerek görmediklerini hatırlattı. Bunun üzerine oluşan olumsuz görev uyuşmazlığı nedeniyle dosyanın Yargıtay 5. Ceza Dairesine gönderildiğini ifade eden Şengün, bu dairenin 13 Nisan tarihinde verdiği kararla, kendi mahkemelerinin kararını kaldırdığını ve dosyanın birinci ''Ergenekon'' davasıyla birleştirildiğini kaydetti. Şengün, yargılamanın birleşen dosya üzerinden yürütülmesinin kararlaştırıldığını dile getirdi. Duruşmada, dün beyanları alınan tanıklardan Koray Yılmaz'ın dinlenilmesine devam ediliyor. Bu arada, Cumhuriyet Gazetesi'ne molotofkokteyli atılması davasının birleşmesiyle birlikte birinci ''Ergenekon'' davasında tutuklu sanık sayısı 27'ye çıktı. Daha önce Danıştay'a saldırı ve Cumhuriyet Gazetesine el bombası atılması davası, Vatanseverler davası ile Üsküdar Adliyesinde görülen Alparslan Arslan'a Glock marka silah satılmasına ilişkin dava da birinci ''Ergenekon'' davasıyla birleşmişti. Birleşen dosyalarla birlikte toplam sanık sayısı 106 oldu.