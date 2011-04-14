-"ERGENEKON"DA İLK GİZLİ TANIK İSTANBUL (A.A) - 14.04.2011 - Birinci "Ergenekon" davasında gizli tanık "Aydın-1" dinleniyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde, aranın ardından, Başkan Köksal Şengün, gizli tanık "Aydın-1"in hazır olduğunu belirtti. Gizli tanık odasında bulunan ve sesi duruşma salonuna değiştirilerek yansıtılan "Aydın-1"in yanında bulunan üye hakim Hüsnü Çalmuk, tanığın kimlik tespitini yaptığını belirtti. Salondaki ekrana farklı sabit bir görüntü yansıtılan duruşma, gizli tanığın beyanlarıyla devam ediyor. Bu arada, "Ergenekon" davaları kapsamında ilk defa bir gizli tanığın beyanı duruşma sırasında alınıyor. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından 30 Ekim 2009 tarihinde ifadesi alınan gizli tanık, o zaman, Alparslan Arslan'ı Üsküdar'daki ülkücülerin gelip gittiği Şemsipaşa Çay Bahçesi'nden tanıdığını, Danıştay saldırısının olduğu gün çay bahçesinde Arslan'ın nasıl yaptığını düşünürken, önceden tanıdıkları avukat Mehmet Taşdelen ve ağabeyi Prof. Dr. Musa Taşdelen'in buraya geldiğini, bu kişinin Arslan'ın cinayeti Salih Kurter'in talimatıyla yaptığını söylediğini belirtmişti.