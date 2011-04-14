T24 LogoT24 Logo
Gündem

"ERGENEKON"DA İLK GİZLİ TANIK İSTANBUL (A.A)

14 Nisan 2011 19:37

-"ERGENEKON"DA İLK GİZLİ TANIK İSTANBUL (A.A) - 14.04.2011 - Birinci "Ergenekon" davasında gizli tanık "Aydın-1" dinleniyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde, aranın ardından, Başkan Köksal Şengün, gizli tanık "Aydın-1"in hazır olduğunu belirtti. Gizli tanık odasında bulunan ve sesi duruşma salonuna değiştirilerek yansıtılan "Aydın-1"in yanında bulunan üye hakim Hüsnü Çalmuk, tanığın kimlik tespitini yaptığını belirtti. Salondaki ekrana farklı sabit bir görüntü yansıtılan duruşma, gizli tanığın beyanlarıyla devam ediyor. Bu arada, "Ergenekon" davaları kapsamında ilk defa bir gizli tanığın beyanı duruşma sırasında alınıyor. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından 30 Ekim 2009 tarihinde ifadesi alınan gizli tanık, o zaman, Alparslan Arslan'ı Üsküdar'daki ülkücülerin gelip gittiği Şemsipaşa Çay Bahçesi'nden tanıdığını, Danıştay saldırısının olduğu gün çay bahçesinde Arslan'ın nasıl yaptığını düşünürken, önceden tanıdıkları avukat Mehmet Taşdelen ve ağabeyi Prof. Dr. Musa Taşdelen'in buraya geldiğini, bu kişinin Arslan'ın cinayeti Salih Kurter'in talimatıyla yaptığını söylediğini belirtmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24