-"ERGENEKON" SORUŞTURMASINDA YENİ DAVA İSTANBUL (A.A) - 24.11.2010 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan avukat Yusuf Erikel'in de aralarında olduğu 8 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında avukat Yusuf Erikel, yayıncı Hayri Bildik, Hakan Akdoğan, Hakan Arıkan, Recep Taylan, Maruf Şinik, Adem Uzun ve Aydoğan Aksüngü hakkında hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı. İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme, davanın ilk duruşmasının 31 Ocak 2011 tarihinde Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılmasını kararlaştırdı. Davanın tek tutuklu sanığı Yusuf Erikel'in bu halinin devamına kararlaştıran mahkeme heyeti, davanın ''Ergenekon'' davasıyla birleştirilmesi konusunun daha sonra görüşülmesine de hükmetti.