T24 LogoT24 Logo
Gündem

"ERGENEKON" SORUŞTURMASINDA YENİ DAVA  İSTANBUL (A.A)

24 Kasım 2010 19:24

-"ERGENEKON" SORUŞTURMASINDA YENİ DAVA  İSTANBUL (A.A) - 24.11.2010 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan avukat Yusuf Erikel'in de aralarında olduğu 8 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında avukat Yusuf Erikel, yayıncı Hayri Bildik, Hakan Akdoğan, Hakan Arıkan, Recep Taylan, Maruf Şinik, Adem Uzun ve Aydoğan Aksüngü hakkında hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.  İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme, davanın ilk duruşmasının 31 Ocak 2011 tarihinde Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılmasını kararlaştırdı.  Davanın tek tutuklu sanığı Yusuf Erikel'in bu halinin devamına kararlaştıran mahkeme heyeti, davanın ''Ergenekon'' davasıyla birleştirilmesi konusunun daha sonra görüşülmesine de hükmetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24