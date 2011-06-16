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"ERGENEKON" SANIĞI "ANDIÇ"TA İFADE VERECEK İSTANBUL (A.A)

16 Haziran 2011 15:46

-"ERGENEKON" SANIĞI "ANDIÇ"TA İFADE VERECEK İSTANBUL (A.A) - 16.06.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Hasan Ataman Yıldırım, ''kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri kurulduğu'' yönündeki iddialarla ilgili soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak üzere Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirildi. Tutuklu bulunduğu Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nden bir araçla adliyeye getirilen Ataman, jandarmalar eşliğinde binaya alındı.  Ataman'ın, soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız'a ifade vermesi bekleniyor.

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