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"ERGENEKON" İZDİHAMI İSTANBUL (A.A) 

17 Ocak 2011 12:41

-"ERGENEKON" İZDİHAMI İSTANBUL (A.A) - 17.01.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının 96. duruşmasını izlemeye gelen yaklaşık 600 kişinin binaya girişi sırasında izdiham yaşandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanıklar gazeteci Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'a destek vermek amacıyla İzmir'den gelen, aralarında Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Atilla Sertel'in de bulunduğu gazeteciler ile çok sayıda izleyici otobüsle gitti. Yeni Parti üyelerinin de aralarında bulunduğu, çeşitli illerden yaklaşık 600 kişinin duruşma salonunun bulunduğu binaya girişi sırasında izdiham yaşandı. İzleyiciler, duruşma salonunda kendilerine ayrılan bölümlere oturtuldu. Basın mensupları ise avukatlar için ayrılan kısma oturdu. Duruşma, ambulansla getirilerek ifadesinin alınmasına karar verilen tutuksuz sanık emekli Albay Arif Doğan gelince başlayacak. Bu arada, bugün gelen kalabalık izleyici grubunun beklemesinin kolaylaştırılması için yerleşkenin önüne çadır kurulduğu, seyyar tuvaletler yerleştirildiği gözlendi.

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