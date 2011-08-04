-"ERGENEKON" İÇİN EĞİTİLMİŞLER İSTANBUL (A.A) - 03.08.2011 - Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçirilen belgelerden birinde ''Amirallere suikast girişimi'' iddiasına ilişkin adları geçtiği öne sürülen Koramiral Deniz Cora ve Kurmay Albay Ümit Metin hakkında hazırlanan iddianamede, ''Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmata'' ilişkin davada tutuklu yargılanan sanıklar Faruk Akın ve Sinan Efe Noyan ile arkadaşlarının Deniz Harp Okulunda öğrenciyken kendileriyle özel olarak ilgilenildiği ve ''Ergenekon terör örgütü''ne kazandırıldıkları öne sürüldü. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Salim Duran tarafından hazırlanan 13 sayfalık iddianamede, Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünde 6 Aralık 2010'da arama yapıldığı ve tutuklu şüpheli Kurmay Albay Metin ile şüpheli Koramiral Cora'ya ait İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yürütülen ''Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmata'' ilişkin davanın içeriğiyle ilgili belge ve delillerin ele geçirildiği anlatıldı. Söz konusu belge ve delillerin soruşturma dosyasından ayrılarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ve ayrı bir soruşturma başlatıldığı kaydedilen iddianamede, ''Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmata'' ilişkin davanın tutuklu sanıkları Teğmen Sinan Efe Noyan ve Faruk Akın'ın birlikte kaldıkları Kocaeli'nin Değirmendere ilçesindeki evde yapılan aramada bir poşette ele geçirilen 500 gram TNT kalıbı ile MKE yapımı mermilerin yanı sıra suç unsuru taşıyan bir notun yer aldığı katlanmış bir kağıt parçasının da bulunduğu ve ''Amirallere Suikast Planı'' olarak bilinen soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. Soruşturma sonucu Akın ve Noyan'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında kamu davası açıldığı belirtilen iddianamede, bu davanın İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yürütülen ''Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmata'' ilişkin dava dosyasıyla birleştirildiği hatırlatıldı. İddianamede, ''Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçen 5 nolu hard disk içinde, 'D/İKK/Öğrenci Tefriki' adlı klasördeki 'Özel Öğrenci Tefriki Hakkında' isimli word belgesinde, Gölcük Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Koramiral Deniz Cora adıyla Beylerbeyi Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığına gönderilen Ağustos 2007 tarihli bir yazı bulunduğu ve söz konusu yazıda, ''Deniz Harp Okulu 3. sınıf öğrencileri Ülkü Öztürk, Faruk Akın, Burak Düzalan, Alperen Erdoğan, Sinan Efe Noyan, Tarık Ayabakan, Ali Seyhur Güçlü ve Yakut Aksoy ile öğrenim süresi zarfında ilgilenilmesi ve yönlendirilmesi faaliyetlerine önceki dönemlerde olduğu gibi devam edilmesi ile icra edilen faaliyetlere ilişkin ilerleme raporlarının zamana bağlı olmaksızın Donanma Komutanlığına gönderilmesinin'' istendiği belirtilen iddianamede, bu belgenin 20 Eylül 2007'de Tayfun Duman tarafından hazırlanıp, 23 Eylül 2007'de son olarak şüphelilerden Ümit Metin tarafından kaydedildiği'' ifade edildi. -''ERGENEKON'A KAZANDIRILAN HARP OKULU ÖĞRENCİLERİ''- Söz konusu yazıda adları geçen kişiler hakkında ''Amirallere Suikast Planı'' soruşturması doğrultusunda ''Ergenekon terör örgütüne üye olmak'' suçundan kamu davası açıldığı hatırlatılan iddianamede, Faruk Akın ve Sinan Efe Noyan ile arkadaşlarının Deniz Harp Okulunda öğrenciyken kendileriyle özel olarak ilgilenildiği ve ''Ergenekon terör örgütü''ne kazandırıldıkları savunuldu. İddianamede, şüpheli Deniz Cora'nın tespit edilen eylemleri şu şekilde sıralandı: ''5 Nolu hard diskin 'D/Görev Analizi/Yapılanma' klasöründe bulunan 'Gölcük 2008-2' isimli word belgesinde 'Kendime not' adlı bölümde, 'Burada geçen bilgiler bu yılki yapılanmanın çıkarılmasında kullanılacak, diğer şahısların ve yeni bilgiler geldikçe uygunluk sağlanacak' şeklinde ibare görüldüğü, diğer klasörlerde bölge başkanlığı, gruplar amirliği, daire grup amirliği, daire liderliği ve köprü elemanları şeklinde bir yapılanma izlendiği, soruşturma kapsamında suç ihbarına istinaden Alper Erdoğan, Yakut Aksoy ve Burak Düzalan'ın Değirmendere'deki evlerinde ele geçirilen flash bellekteki 'Eruygur' isimli belgede, 'Eruygur paşa ile Eğitim Komutanlığında yapılan toplantıda karargahlarımızı ilgilendiren emirler' başlığıyla, 'Toplantıya katılanlar Şener Eruygur, Kadir Sağdıç, Fatih Ilğar, Levent Görgeç, Levent Erkek, Deniz Cora ve Türker Ertürk' isimlerinin geçtiği tespit edilmiştir. Başka bir belgede de Tayfun Duman ve Ümit Metin'in de adının geçtiği 6 adet sekme bulunduğu, bu sekmelerde 'Personel bilgi ve değerlendirme cetveli' başlıklı tablonun yer aldığı, yetkili amir onayı kısmında Deniz Cora'nın gösterildiği, belgede Tayfun Duman ve Ümit Metin'in Cora'ya bağlı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilmiştir.'' -YİĞİT VE ATAÇ'A (-), CORA'YA (+)- Ele geçirilen belgelerde kimi askeri personelle ilgili özel raporların gönderildiği ve belgelerdeki kullanıcı yollarında şüpheli Deniz Cora'nın adının geçtiği anlatılan iddianamede, Cora'nın kuzeni Tuncay Demirkol'un çürük raporu alarak askerlik yapmadığına dair gizli kapak yazısı ile 'Ergenekon' soruşturmasında adı geçen M. Nuri Alacalı'nın kendi adına kayıtlı bir telefonla Cora ile 3 kez telefon görüşmesi yaptığının tespit edildiği kaydedildi. 5 nolu hard diskteki ''Hassas personel listesi'' adlı belgede, ''Amirallere Suikast Planı''nda adı geçen amiraller Eşref Uğur Yiğit ve Metin Ataç'ın 'Balyoz Harekat Planı' içinde hazırlanan 'Suga Harekat Planı'nda 'hassasiyet durumu' (-) olarak gösterilen 'terfi etmeleri planlanmayan' amiraller arasında bulunduğu aktarılan iddianamede, Deniz Cora'nın hassasiyet durumunun (+) olarak gösterildiği ve 'hassas personel listesi'nin 15 Ocak 2003'te Deniz Kurmay Albay Cem Gürdeniz tarafından oluşturulduğu kaydedildi. İddianamede ayrıca, Ergenekon terör örgütü kapsamında yapılan aramalarda, Ergenekon davasının sanığı emekli Orgeneral Şener Eruygur'dan elde edilen ''Darbe Günlükleri'' belgelerinde de Deniz Cora adının geçtiği vurgulandı. -CORA'NIN ÇALIŞMALARA KATILDIĞI İDDİASI- İddianamede, şüpheli Cora'nın savcılıkta verdiği ifadede, ''Balyoz Planı içinde yer alan Suga Harekat Planı'nı basından duyduğunu, böyle bir planın hazırlanmasında yer almadığını, Faruk Akın ve Sinan Efe Noyan'ın örgütsel yapıya dahil edilmesi ve yönlendirilmesinin sağlanması'' iddiasını kabul etmediğini, daha önce tanımadığı Akın ve Noyan'ı dosyalarını incelerken tanıdığını, ele geçirilen 5 no'lu hard disk ve içindeki verilerin sahte olduğunu, senaryo icabı üretilmiş bir belgeyle suçlandığını, personel bilgi ve değerlendirme cetveli hazırlamadığını, Gölcük Bölge Başkanı sıfatını kullanmadığını ve Ergenekon terör örgütü yapılanması içinde yer almadığını'' söylediğine yer verildi. İddianamede, Cora'nın savcılık ifadesindeki şu beyanları da yer aldı: ''Amirallere suikast ile ilgili çalışmaya da katılmadım. Burada iddia edilen amirallerden emekli Oramiral Metin Ataç komutanımın emrinde gerek harp filosunda gerekse Donanma Komutanlığı yaptığı dönemde kendisine en yakın konumda kurmay başkanı olarak çalıştım. Bu konudaki suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Bu komutanımın en yakınında ve güvendiği kişilerden biriydim. Yine Oramiral Uğur Yiğit komutanımla da Donanma Komutanlığında ve halihazırda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yaptığı dönemde en yakınındaki kurmay başkanı olarak görev yapmaktayım. Kendisine suikast yapacağım iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum. Bu suçlama somut herhangi bir delile dayanmamaktadır. Bu konudaki suçlamaları hayal ürünü olarak değerlendirmekteyim.'' İddianamede, Cora'nın tümamiral rütbesiyle Gölcük Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yaptığı sırada, ''Amirallere suikast planı''nın uygulanması kapsamında seçilen Deniz Harp Okulu üçüncü sınıfta okuyan 8 öğrencinin yetiştirilmesi ve haklarında ilerleme raporları gönderilmesi için yazılı talimat verdiği de ileri sürüldü. Bölge Gruplar Amirliğinde görevli Ümit Metin ve Tayfun Duman'ın ''Tümamiral Gölcük Bölge Başkanı'' olarak gösterilen Cora'ya bağlı olarak çalıştığı savunulan iddianamede, Cora'nın 'Ergenekon' terör örgütü içinde, ''Amirallere suikast planı'' ile ilgili yapılan çalışmaya aktif olarak katıldığı öne sürüldü. -ÜMİT METİN'İN EYLEMLERİ- Ele geçirilen 5 no'lu hard diskteki ''Tevkif tebliği'' isimli belge ekinde yer alan ''hassas personel listesi''nde Ankara, İzmir, İstanbul bölge ayrımı ile 16 amiralin isimlerinin geçtiği belirtilen iddianamede, bu belgede ''Suga harekat planı''na engel olan komutanların tevkifini sağlamak üzere Ankara, İzmir ve İstanbul koordinatörlüğünün görevlendirildiği, planın icrası konulu Ocak 2003 tarihli üst yazı altında dönemin Gölcük Donanma Komutanı Oramiral Özden Örnek'in adının yer aldığı, Aksaz Deniz Üs Komutanlığında görevli Tuğamiral Ahmet Aksoy'un izlenmesi faaliyetinin yürütüldüğü ve bu kapsamda Ümit Metin'in isminin geçtiğinin tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şubesi e-mail ihbar hattına 24 Mayıs 2009'da gelen 4 sayfalık ihbar listesinde 41. sırada gösterilen şüpheli Ümit Metin'in isminin karşısında ''Genç personel ile güçlü bir iletişim kuracak ve fişleme yapacak'' yazdığı ifade edilerek, ikinci ''Ergenekon'' davasının sanıklarından İlyas Çınar'da ele geçirilen 51 no'lu CD'de iletişim bilgilerinin kaydedildiği 42 sanık arasında Ümit Metin'in bilgilerinin de yer aldığı belirtildi. Şüpheli Ümit Metin'in ''Ergenekon'' terör örgütü içerisinde ''Amirallere suikast planı'' ile ilgili yapılan çalışmalarda aktif görev aldığı, Metin'in, Gölcük Bölge Başkanlığına bağlı olarak Bölge Gruplar Amirliğinde görev yaptığı ve Bölge Başkanı Deniz Cora'ya bağlı olarak faaliyet gösterdiği kaydedilen iddianamede, Metin'in ''Suga harekat planı''nda İzmir bölgesinde görev alarak Aksaz Deniz Üs Komutanlığında görevli Tuğamiral Ahmet Aksoy'u izleme faaliyetini yürüttüğünün anlaşıldığı bildirildi. -METİN'İN İFADESİ- İddianamede, Metin'in savcılık ifadesindeki şu beyanları yer aldı: ''Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda kurmay albay olarak görev yapıyorum. Deniz Harp Okulunda öğrenim gören öğrencilerin yetiştirilmesi ve ilerleme raporlarının gönderilmesi konusuyla hiçbir ilgim yoktur. Böyle bir dijital veri görmedim, bilgisayara da kaydetmedim, kullanmadım. 2007'de Gölcük Deniz Ana Üs Kurmay Başkanıydım. Tayfun Duman Kuzey Deniz Saha Komutanlığında İstanbul'daydı. Tümamiral Deniz Cora, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanıydı. Ayrıca olaya konu dijital verinin Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şubede hazırlandığı iddia edilmektedir. Başka birlikte çalışmaktaydım ve böyle bir dijital veriden haberim yoktur. Ayrıca bana gösterdiğiniz dijital veri hiçbir zaman belge haline gelmemiş bir yazıdır. İstihbaratçı değilim, istihbarat ile ilgili konularda çalışmadım. Dijital verilerde ismi yazan öğrencileri de tanımıyorum. Öğrencilerle özel bir ilişkim hiç olmadı. İlyas Çınar'ı hiçbir şekilde tanımıyorum. Düzenlendiği iddia edilen ''Suga harekat planı''nda hiçbir şekilde görev almadım. Ahmet Aksoy'un izlenmesi faaliyetini yapmadım. Balyoz soruşturmasında da ifade verdim. Hakkımda dava açılmasına yer olmadığına dair karar verildi. 'Suga harekat planı' kapsamında 3 Ocak 2003 tarihli herhangi bir toplantıya katılmadım, böyle bir toplantıdan da bilgim yoktur. 'Amirallere suikast planı' ile ilgili hiçbir bilgim yoktur. İsimleri anılan Oramiral Uğur Yiğit ve Oramiral Metin Ataç paşayı çok severim. Böyle bir suikast planı varsa başta kendilerini korumak için göğsümü siper ederim. Gölcük'te herhangi bir illegal yapılanma olup olmadığını bilmiyorum. Tuğamiral Ahmet Aksoy'u tanıyorum. Kendisini izlemem için hiçbir sebep yoktur. Kendisiyle ailece görüşür ve kendisini çok severim. O tarihlerde Deniz Cora hiç amirim olmadı. Kendisinin bana illegal hiçbir talimatı olmamıştır. İddia olunan 'Ergenekon' adlı yapılanmayı medyadan duyduğum kadarıyla bilmekteyim.'' -BİRLEŞTİRİLME TALEBİ- İddianamenin sonuç bölümümde, Deniz Cora ve Ümit Metin hakkında yapılan soruşturmada elde edilen delillerle daha önce İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ''Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat'' davasıyla birleştirilen 19 sanıklı ''Amirallere suikast girişimi iddiası''na yönelik dava dosyası arasında fiili ve hukuki bağlantı bulunduğu belirtilerek, bu dava dosyasının İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasıyla birleştirilmesi talep edildi. İddianamede, şüphelilerden Tayfun Duman hakkında daha önce dava açılmış olması nedeniyle, dava açılmasına yer olmadığı bilgisi de verildi.