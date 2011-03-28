-"ERGENEKON" GÜVENİN ARTMASI İÇİN BİR FIRSAT BRÜKSEL (A.A) - 28.03.2011 - AB Komisyonu, bugün bir internet sitesinde, isim verilmeden üst düzey bir AB bürokratına dayandırılarak yayımlanan "Ergenekon süreciyle ilgili gelişmeler böyle devam ederse müzakerelerin kesilmesi gündeme gelir" başlıklı haberi yalanladı. Genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu AB Komiseri Stefan Füle'nin sözcüsü Natasha Butler, Ergenekon davası nedeniyle Türkiye'nin katılım müzakerelerinin kesilebileceği şeklindeki iddiaların "yanlış olduğunu" bildirdi. AB'nin Ergenekon davasıyla ilgili tutumunda bir değişiklik olmadığını kaydeden Butler, bu davayla ilgili tüm gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirtti. Butler "Yargılama devam etmeli ve Ergenekon davası gereken şekilde aydınlatılmalı. Bu, Türkiye'de demokratik kurumların işleyişine ve hukukun üstünlüğüne güvenin artması için bir fırsattır. Fakat bunun çok önemli bir dava olması nedeniyle yargılama sırasında uygun hukuki işleyişe bütünüyle saygı gösterilmesi aynı derecede önemlidir. Özellikle sanık haklarının uygun şekilde güvence altına alınması gereklidir" dedi. AB Komisyonu'nun Türkiye'de basın özgürlüğü konusundaki görüşlerini her fırsatta dile getirdiğini hatırlatan Butler, Komiser Füle'nin, gazetecilere yönelik son polis eylemlerinden endişe duyduğunu aktardı. Butler, mahkemenin Ahmet Şık'ın taslak halindeki kitabına el koyma kararının Türkiye'deki basın özgürlüğü konusundaki endişelenmek için yeni bir neden oluşturduğunu da ifade etti. AB Komisyonu'nun son ilerleme raporunda, gazetecilere yönelik dava sayısının çokluğunun ve medya üzerindeki gereksiz baskının uygulamada basın özgürlüğünü zayıflattığına dikkat çektiğini hatırlatan Butler, Türkiye'deki yasaların ifade özgürlüğünü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla uyumlu şekilde yeterince güvence altına almadığını savundu.