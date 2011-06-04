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"ERGENEKON" DURUŞMASI 25 TEMMUZDA İSTANBUL (A.A)

04 Haziran 2011 02:04

-"ERGENEKON" DURUŞMASI 25 TEMMUZDA İSTANBUL (A.A) - 03.06.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasının bir sonraki duruşması 25 Temmuz 2011'de yapılacak. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada mahkeme heyeti, sanık ve avukatların taleplerinin celse arasında değerlendirilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, 27 kişinin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 25 Temmuz 2011'e erteledi. Bu arada, Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, daha önceki celselerde olduğu gibi aralarında Doğu Perinçek'in de bulunduğu bazı sanıkların tahliyesini istedi.

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