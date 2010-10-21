-"ERGENEKON" DAVASINDA OLAYLI DURUŞMA İSTANBUL (A.A) - 21.10.2010 - Birinci "Ergenekon" davasının duruşmasında, tutuklu sanık Osman Yıldırım salondan çıkarken diğer tutuklu sanık Doğu Perinçek'in düştüğü görüldü. Olayı daha yakından gören bazı kişiler, Yıldırım'ın Perinçek'i yumruklamaya çalıştığını söyledi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Ataşehir'deki, toplantının yapıldığı ve Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan el bombalarının verildiği evin yer aldığı sitenin apartman görevlisi tanık olarak dinlendi. Duruşmaya ara verildiğinde, tutuklu sanık Osman Yıldırım salondan çıkarken diğer tutuklu sanık Doğu Perinçek'in düştüğü görüldü. Diğer sanıklar Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır tarafından yerden kaldırılan Perinçek, salondaki yerine oturdu. Yüzünü tuttuğu görülen Perinçek'e önce su şişesiyle ardından da buzla soğuk kompres uygulandı. Dışarıdan sağlık ekiplerinin çağrılmasını isteyen Başkan Şengün, Yıldırım'ın askerlerin eşliğinde olup olmadığını sorarak, olayla ilgili tutanak tutulmasını istedi. Bu arada, olayı daha yakından gören bazı kişiler, Yıldırım'ın Perinçek'i yumruklamaya çalıştığını söyledi. Öte yandan, duruşma nedeniyle dışarıda bekleyen sağlık ekipleri tarafından muayene edilen Doğu Perinçek hakkında verilen sağlık raporunda, hafif travma teşhisi konuldu. Perinçek'in sağ yanağındaki kemiğinin üzerinde yarım santimetre çapında kızarıklık olduğu, bastırıldığında hassasiyet bulunmadığı kaydedildi. Perinçek'in adli rapor için hastaneye sevk edilmesi gerektiği belirtildi.