-"ERGENEKON" DAVASINA MİT'TEN YAZI İSTANBUL (A.A) - 29.01.2011 - Birinci ''Ergenekon'' dava dosyasına MİT'ten gelen yazıda, Alparslan Arslan'ın Bulgaristan'da yaşayan emekli bir albayı ziyaret ettikten sonra Danıştay eylemini gerçekleştirdiğine ilişkin duyum alındığı belirtildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık ve avukatların taleplerinin alınmasının ardından, mahkeme heyetine başkanlık yapan üye hakim Hasan Hüseyin Özese, dosyaya gelen evrakı okudu. Özese, MİT Müsteşarlığından gelen yazıda, MİT'in istihbarat ürettiği, teyit edilemeyen bilgilerin istihbarat olarak değerlendirilmediği ve çeşitli makamlara sunulmadığının kaydedildiğini belirtti. Üye hakim Özese, ancak yazıda, istihbarat olarak değerlendirilmeyen bazı ham bilgilerin de tehlike ve önem arz etmesi durumunda gerekli kurumlara iletildiğinin yer aldığını kaydetti. Yazıda örgütten bahsedildiğini bildiren Özese, ''söz konusu örgüte emir verenin Bulgaristan'da yaşayan emekli bir albay olduğunun, Alparslan Arslan'ın, Bulgaristan'daki bu albayı ziyaretinin ardından Danıştay saldırısını gerçekleştirdiğinin'' ifade edildiğini söyledi. Yazıda, ''MİT Mete'' lakaplı şahsın, bu davanın tutuksuz sanıkları arasında yer alan Mete Yalazangil olabileceğinin değerlendirildiğini belirten Özese, Muzaffer Tekin ile Semih Tufan Gülaltay'ı bu kişinin tanıştırdığının, ''MİT Mete'' lakaplı kişinin Türkiye ile Bulgaristan arasındaki bağlantıyı sağladığının anlatıldığını bildirdi. Özese ayrıca, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde Cumhuriyet Gazetesine molotofkokteyli atılmasına ilişkin görülen davanın birleştirme kararıyla mahkemelerine gönderildiğini, yine İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde Fener Rum Patriği Bartholomeos'a yönelik suikast hazırlığı yaptığı iddiasıyla yargılanan İsmet Reçber'in dosyasının, birleştirilmesi konusunda görüş alınması amacıyla mahkemelerine gönderildiğini kaydetti.