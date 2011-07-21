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"ERGENEKON" DAVALARINA ÖZESE BAŞKANLIK EDECEK İSTANBUL (A.A)

21 Temmuz 2011 15:51

-"ERGENEKON" DAVALARINA ÖZESE BAŞKANLIK EDECEK İSTANBUL (A.A) - 21.07.2011 - Birinci ve ikinci ''Ergenekon'' davalarının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine, hakim Hasan Hüseyin Özese başkanlık edecek. Birinci ve ikinci ''Ergenekon'' davalarının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine başkanlık eden hakim Köksal Şengün'ün Bolu'da yetkilendirilmesi nedeniyle, bundan sonra heyete en kıdemli üye olan Hasan Hüseyin Özese başkanlık edecek. Mahkemenin diğer davalarına bakan heyetin başkanlığına ise Kemal Can'ın devam edeceği öğrenildi.

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