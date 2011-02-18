-"ERDOĞAN'IN ADAY OLDUĞU YERDEN ADAY OLACAĞIM" İSTANBUL (A.A) - 18.02.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Tuncay Özkan, genel seçimlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olduğu yerden milletvekili adayı olacağını söyledi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen davanın bugünkü duruşmasında, sanıkların taleplerinin alınmasına devam ediliyor. Söz alan tutuklu sanık Özkan, masumların yargılandığını, her şeyin görmezden gelinerek bir davanın yürütülemeyeceğini savundu. Başbakan Erdoğan'a 1200 dava açtığını, bunların hiçbirini kaybetmediğini kaydederek, ''Hakkımı aramayacak mıyım? Bu dava yüzünden gazetecilere binlerce dava açılmış. Açmayalım mı? İddianamede olmayan şeyleri varmış gibi yazıyorlar. Bunlar gazeteci değil. Bu mesleği bunlara bırakmayacağız'' diye konuştu. -''LÜTFEN ENGEL OLMAYIN''- Kendilerini cezaevinden çıkarmamak için bir kampanya yürütüldüğünü ileri süren Özkan, şöyle konuştu: ''Bu kampanyanın önüne geçemiyoruz. Siyaset yapmak istediğim için buraya alındım. Siyaset hakkım engellendi. Olmayan bir örgüt yaratılarak, buraya getirildik. Seçimde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olduğu yerden milletvekili adayı olacağım. Halkım seçmezse, yatarım içeride. Seçilirsem de çıkartmayabilirsiniz beni buradan. Hiç önemli değil. Ben dokunulmazlığa karşıyım. Ama daha dokunmadık neyimi bıraktınız. Ben neden Başbakan Erdoğan'ın karşısında siyaset yapamıyorum. Ben siyaset yapacağım. Uzun süredir bunu söylüyorum. Lütfen engel olmayın.'' Duruşmada, taleplerin ve beyanların alınmasına devam ediliyor.