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Dünya

"ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI TAHRİK EDİCİ" LEFKOŞA (A.A )

19 Temmuz 2011 19:47

-"ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI TAHRİK EDİCİ" LEFKOŞA (A.A ) - 19.07.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs ile ilgili son açıklamalarının ''tahrik edici'' olduğunu ileri sürdü. Hristofyas, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile bugünkü görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, ''Ümit edilen şey, ilerlemeye sahip olabilmemiz için tutumlarda değişiklik olmasıdır. Sayın Erdoğan'ın tahrik edici ve kınanması gereken açıklamalarına bakılacak olursa, bu çizginin takip edilmesi halinde, en ufak bir ilerleme yaşanmasına dair olasılık bulunmayacağını söylemem gerekir'' dedi. Deniz üssünde yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerle ilgili olarak bugünkü görüşmede gerek BM, gerek Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun kendisine taziyelerini ilettiğini de söyleyen Hristofyas, Rum tarafına elektrik enerjisi verilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunulduğunu belirtti. Hristofyas, elektrik alım sürecinin ''resmi'' açıdan gerçekleşmediğini kaydetti. Rum Başkanlık konutu çevresinde bu akşam yapılacak protesto etkinlikleriyle ilgili olarak ise Hristofyas, deniz üssündeki patlamanın ardından her akşam konutun çevresinde toplanarak, Rum yetkilileri protesto eden Rumlara bunu bu akşam yapmamaları çağrısında bulundu. Hristofyas, 15 Temmuz 1974'deki Albaylar Cuntası darbesi ile Barış Harekatı'nın kınanması amacıyla düzenlenecek etkinliğin ise yapılacağını sözlerine ekledi. Bu arada, Rum Dışişleri Bakanı Markos Kiprianu'nun istifa etmesi konusunda değinen Hristofyas, bugün kendisi ile görüşeceğini ve görevinin başında kalmasını söyleyeceğini, ancak bunun ötesinde, karar vermenin Kiprianu'ya kaldığını ifade etti. Kiprianu, dün Hristofyas'a istifa etme niyetini bildirmişti.

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