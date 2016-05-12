"Erdoğan'a açık çek verilemez"



Frankfurter Rundschau Türklere vize muafiyeti konusundaki tartışmalara ilişkin şu yorumu sunuyor okurlarına:

“Ankara hükümeti söz konusu 72 kriterin hepsini yerine getirmezse vize muafiyeti gelebilir mi? Alman İçişleri Bakanı bu soruya hayır cevabını veriyor. En azından söylentiler bu yönde. Avrupa Parlamentosu da Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda hareket edecek gibi görünmüyor. Parlamentodaki tüm gruplar, önce tüm şartların yerine getirilmesi gerektiği, vize muafiyetinin ancak ondan sonra geleceği yönünde görüşbirliği içinde. Ancak Avrupalılar nereye kadar gidebilir? Burada insanların söz konusu olduğunu unutmamak gerek. Sadece mülteciler değil, aynı zamanda Avrupa Birliği’nde yaşayan milyonlarca Türk de söz konusu. Akrabalarının kendilerini sorunsuzca ziyaret edebilmeleri onları da çok yakından ilgilendiriyor. Tehditlerin insanların çıkarına bir siyaseti engellemesine izin verilmemeli.”

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki tartışmaları Kölner Stadt-Anzeiger şöyle yorumluyor:

“Taraflar tehditkar tavırlarında ne kadar ciddiler? Tabii ki Erdoğan ile yapılan anlaşmanın eleştirilecek yanları var. Ama Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ihtiyacı var. Ülkede milyonlarca mülteci yaşıyor. Erdoğan, Avrupa’ya doğru yola düşmelerini sağlayabilir. Bir uzlaşma sağlanmalı! Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’in diplomatları çoktan böyle bir uzlaşma üzerinde kafa yoruyordur.”

Düsseldorf’ta çıkan Handelsblatt gazetesinde de şu yorumu okuyoruz:

“Başbakan Merkel, her partnerinin gönlünden geçtiği nitelikte olmayacağını ve Erdoğan gibi politikacılarla işbirliği yapmak zorunda kalacağını bilecek kadar dış politika tecrübesine sahip. Merkel, ülkesinin çıkarlarını korumak için otokratlarla da işbirliği yapmak zorunda. Erdoğan da bir anlaşmaya sıcak bakıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı, ülkesinin Irak’tan Suriye ve Libya’ya kadar dünyanın kriz bölgelerinden kaçanların sığındığı dev bir kamp haline gelmesini isteyemez. Bu yüzden Avrupa Birliği ile köprüleri tamamen atmayı göze alamaz. ABD ve NATO onun için daha önemli ama Avrupalı komşuları olmadan başarıya ulaşamaz. Mültecilerin bakımı için paraya ihtiyacı var. Türkiye Avrupa pazarına muhtaç ve ülkenin Avrupalı turistlere ihtiyacı var.”

Son yorumumuz ise Westfälische Nachrichten adlı gazeteden:

“Ankara ile Brüksel arasında ciddi anlamda sert rüzgarlar esiyor. Vize muafiyeti gelmediği takdirde mülteci anlaşması yatabilir. Ama Avrupa yine de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sınırlarını göstermeli. Ankara vize muafiyeti için gerekli kriterleri yerine getirmedi, bu gayet açık bir gerçek. Erdoğan, Avrupalıları mülteci anlaşmasının hükümsüz kalmasıyla tehdit etse de, kendisine açık çek verilemez.”