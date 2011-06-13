-"ERDOĞAN, YENİ TÜRK SULTANI" PARİS (A.A) - 13.06.2011 - Türkiye'deki milletvekili genel seçiminde AK Parti'nin gösterdiği başarı Fransız basınında geniş yer aldı. Fransa'daki siyasi gazetelerin önemli bir kısmı Türkiye'deki seçimleri birinci sayfadan okuyucularına duyurdu. Liberation gazetesi, ''Erdoğan, Yeni Sultan'' başlığıyla verdiği haberde, AK Parti'nin üçüncü kez iktidar olma başarısı gösterdiğini yazdı. Gazete, AK Parti'nin tek başına anayasayı değiştirme gücüne sahip olamamasından dolayı ''zafer değil, başarı'' değerlendirmesinde bulundu. Yine gazetenin baş makalesinde Türkiye'deki genel seçimlere yer ayrılırken, Türkiye'nin Batı ile Müslüman Arap ülkeleri arasında köprü rolü oynayacağı ifade edildi ve bu yüzden Türkiye'nin AB üyeliğinin teşvik edilmesi gerektiği yorumu yapıldı. Gazetede, AK Parti'ye demokrasi alanında yöneltilen bazı eleştirilere rağmen partinin ekonomi ve dış politika alanlarında önemli başarılar elde ettiği ifade edildi. Le Figaro gazetesi de ''Türkiye'de Modernleşmenin Zaferi Erdoğan'' başlığıyla birinci sayfada manşetten okuyucularına verdiği haberde, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez seçimi kazanma başarısı gösterdiğini yazdı. Gazete, buna rağmen Erdoğan'ın anayasayı değiştirme konusunda muhalefetle uzlaşmak zorunda kalacağı yorumunu yaptı. Yine gazetede, Erdoğan ''Büyük Vezir'' başlığıyla yer alan ayrı bir haberde, 9 yıllık iktidarın ardından Erdoğan'ın Türkiye'nin ekonomisini dünyanın 17. büyük ekonomisi haline getirdiği belirtildi. Bununla birlikte haberde, sürdürülen reformların biraz yavaşladığı ve Erdoğan'ın kendisine yönelik eleştirilere karşı sert tavrının endişe yarattığı yorumu yapıldı.