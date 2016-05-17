Alman basını: Erdoğan şansını fazla zorluyor olabilir



Berlin'de yayımlanan Der Tagesspiegel bugünküyorumunda Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci anlaşmasını işlemez hale getirebileceği uyarısını yapıyor. Böyle devam ederse AB'nin farklı çözüm arayışlarına gireceğine dikkat çeken yorum şöyle:

“Erdoğan şimdi de AB'nin kriterlerini yerine getirmeden Avrupa'dan vize serbestisi koparmaya çalışıyor. Elindeki değnek ise Suriyeli mültecileri Batı Avrupa'ya gönderme tehdidi. Ancak Cumhurbaşkanı şansını haddinden fazla zorluyor olabilir. AB mülteci akınının üstesinden Türklerin yardımı olmadan gelme yolları arayacaktır. Ankara'nın verdiği sözlere güvenilemeyeceğini görmelerinin de bunda payı olacaktır. Davutoğlu'nun yaptığı müzakerelerin ardından Türkiye Avrupa'da bir ayağını kapıdan içeri uzatmıştı. Erdoğan'ın buna önem vermediği ortada.”

Berliner Zeitung'un yorumu da yine aynı konuya yer veriyor ancak eleştiri oklarının hedefinde bu kez AB var:

"Mültecilerle arasına tampon ülkeler koyabileceğine inanan, mülteci sorununu tampon ülke sorununa dönüştürür. Mülteci akınını durdurmak için her şeyi yapmaya hazır olan kimse, sadece hukuk devletinin ilkelerinden vazgeçmekle kalmayacaktır, aynı zamanda kendi halkını bize karşı rehine olarak kullanmaktan çekinmeyecek hükümetlere de bağımlı hale gelecektir."