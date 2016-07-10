"Erdoğan Merkel'den imkânsızı istedi"



Alman Der Spiegeldergisinin internet platformu Spiegel Online, Almanya ve Türkiye arasında Alman Meclisi'nde kabul edilen Ermeni soykırımı tasarısı nedeniyle gerilen ilişkilerde herhangi bir ilerleme kaydedilemediğini yazdı. Haberde, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in İncirlik Üssü'ne ziyaretleri reddedilen Alman politikacılardan sonra bölgeyi ziyaret eden Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in de iki ülke arasındaki buzların erimesi konusunda herhangi bir ilerleme kaydedememesinin ardından, zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme talebinde bulunduğunu yazdı. Haberde, Alman siyasilerin İncirlik ziyareti meselesinin 'utanç verici bir skandala' dönüştüğü belirtilirken, Merkel'in Erdoğan'ı bu konuda ikna edemediğine yer verildi. Ayrıca Erdoğan'ın da Almanya Başbakanı'ndan imkânsız bir talepte bulunduğu yer aldı. Spiegel Online'ın Türkiye Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Erdoğan'ın, Merkel'den hükümetinin, Alman Meclisi'nin aldığı Ermeni soykırımı kararına mesafe koymasını istedi. Erdoğan'ın, Merkel'den kamuoyu önünde Federal Meclisin Ermeni Soykırımı kararının hükümetin tavrı olmadığını açıklamasını talep ederek ancak bu şartla İncirlik Üssü için izin verebileceklerini söylediği belirtildi.

Berliner Tagesspiegel gazetesinin pazartesi günkü baskısına konuşan Hristiyan Sosyal Birlik partisi (CSU) Genel Sekreteri Andreas Scheuer de "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davranışlarının bir sonucu olarak Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilebileceğini" söyledi. Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) dış ilişkiler sorumlusu Niels Annen de "Gerilimi atlatmak istiyoruz ama şu kesin olarak bilinmelidir ki, Türkiye'nin ziyaretlere izin vermeme konusundaki tavrı sürekli hale gelirse bu Almanya'nın NATO misyonundan çekilmesine neden olabilir" dedi.

Varşova'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında 4 bin askerin doğu kanadına kaydırılması, IŞİD'le mücadelede AWACS erken uyarı uçaklarının görevlendirilmesi, Afganistan misyonunun uzatılması ve NATO füzesavar kalkanı sisteminin devreye sokulabilmesi kararları alındı. Hannoversche Allgemeine Zeitung'un zirveyle ilgili yorumu şöyle:

"Mihenk taşı, yol gösterici, dönüm noktası: Varşova'daki NATO Zirvesi'nde tanımlama sıkıntısı çekilmiyor. Bu özellikle Rusya ile ilişkiler konusunda böyle. Rusya'nın Kırım'ı ilhakından sonra Baltık halkları ve Polonya kendilerini doğudaki büyük komşularının tehdidi altında hissediyor. Rusya'nın meydan okumasına silahlanma ve gözdağıyla yanıt veriliyor. Rus ordusunun buna cevabı da standart: Kışkırtıcı eylemler. Ancak Moskova'da hiç kimse 4 bin NATO askerinin yerinin doğu kanadına kaydırılmasını ciddi bir tehdit olarak algılamıyor. Rusya daha çok NATO'nun genişleme politikasından rahatsız ancak ittifakta hiç kimse bunu dikkate almıyor."

Berlin'de yayımlanan Tagesspiegel gazetesinin pazartesi günkü baskısı için demeç veren AB Komisyonu'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos Türkiye vatandaşlarına vize serbestisi konusunda olumlu mesajlar verdi. Avramopoulos, Türkiye vatandaşlarına vize serbestisi için Ankara'ya öne sürülen terörle mücadele yasalarında değişiklik yapılması şartına ilişkin olarak, "Terörle mücadelede Türk hükümetinin omuzlarında nasıl devasa bir yük taşıdığını hafife almamamız gerekir" diye konuştu. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'den istediği şartların detayına girmeden açıklama yapan Avramopoulos, Türkler için vize serbestisi şartları konusunda AB'nin isteğinin "Türk ve AB yasa koyucunun birçok alanda ve terörle mücadele alanında da birbirine yaklaşması olduğunu" söyledi.