"Erdoğan ile Putin gizli görüştü, gaz aleyhte yükseldi"

Mesut Yılmaz, 'Putin'le yapılan gizli görüşme sonucunda imzalanan Mavi Akım anlaşmasındaki fiyat, aleyhte yükselmiştir' dedi
TBMM Genel Kurulu'nda, dün Mavi Akım Projesi tartışması yaşandı,
yeni iddialar ortaya atıldı. Genel Kurul'da, AKP Grup Başkanvekili Suat
Kılıç'ın sözleriyle gündeme gelen Mavi Akım Projesi'nin kapalı oturum
tutanaklarının açıklanmasıyla ilgili MHP'nin grup önerisi görüşüldü.
Yapılan oylamada kapalı oturum tutanaklarının açıklanması önerisi
reddedildi. Mesut Yılmaz, ''Soçi'de Başbakanla Putin arasında yapılan
zabıtları devlet arşivinde bulunmayan gizli görüşme sonucunda Türkiye,
imzaladığı Mavi Akım anlaşmasındaki fiyatı Türkiye aleyhine
yükseltmiştir" dedi.
Demokratik açılımla ilgili genel görüşme önergesinin ön görüşmeleri
sırasında AKP Grup Başkanvekili Suat Kılıç'ın "Türkiye'nin
menfaatlerini kaça sattınız kime sattınız" sözleriyle gündeme getirdiği
Mavi Akım tartışması Meclis Genel Kurulu'nun gündemini oluşturdu.
MHP Danışma Kurulu'nda uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Mavi Akım
Projesi'nin tartışıldığı kapalı oturumun tutanaklarının açıklanmasıyla
ilgili önerisini Genel Kurul'a sundu.
Önerinin lehinde konuşan DP Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, AKP'li
Kılıç'ın sözlerinin "talihsiz' olduğunu kaydetti. Mavi Akım
Anlaşması'nın Başbakanı olduğu 55'nci hükümet döneminde imzalandığını,
projenin ise 57'nci hükümet döneminde gerçekleştiğini kaydeden Yılmaz,
Mavi Akım'ın kurdelasını ise AKP hükümetinin kestiğini kaydetti. Yılmaz
şunları söyledi:
"AKP işbaşına geldikten sonra, zamanın Enerji Bakanı henüz daha konuyu
incelemeden ve dersine çalışmadan Mavi Akım Projesini çok ağır dille
suçlamış, bunun son derece pahalı bir anlaşma olduğunu, ülkenin
aleyhine hükümler içerdiğini ve ülkeyi aşırı bağımlı kıldığını
söylemiştir. Bundan 4-5 ay sonra, Soçi'de, Başbakan ile Putin arasında
yapılan ve zabıtları şu anda devletin arşivinde bulunmayan gizli
görüşme sonucunda, Türkiye, bizim imzaladığımız Mavi Akım
anlaşmasındaki fiyatı Türkiye aleyhine yükseltmiştir.
Bu, 20 yıl süreli bir anlaşmadır. Bunu sözde dengelemek için Rusya'dan,
Batı'dan alınan doğalgazın fiyatında cüzzi bir indirim yapılmıştır.
Oysa o anlaşmaların süresi çok yakında dolmak üzeredir. Global olarak
baktığınız zaman, değişen petrol fiyatlarına bağlı olarak belirlenen
doğalgazın Türkiye'ye faturası 10 milyar dolar civarında artmıştır, bu
anlaşmayla.
Ben isterdim ki AKP bu konuyu aslında Meclise, Genel Görüşme olarak
getirsin. Evet, doğalgaz anlaşmalarında hüküm vardır, fiyat
açıklanamaz. Ama bunun yolu da o zamanki RP'nin önerdiği şekilde
aşılabilir, kapalı oturum yapılabilir ve burada fiyat dahil her şey
milletin temsilcilerine açıklanabilir. 2000 yılında yapılan budur.
Görüşmelerde görülmüştür ki öyle milletin hiçbir menfaati kimseye
satılmamıştır. Bugünkü hükümet, Mavi Akım'ın miktarını artırmak için
ilave hat döşemek için şu anda Rusya ile görüşme yapıyor. Eğer Mavi
Akım anlaşması imzalanmasaydı ve uygulanmasaydı, ekonomik daralmaya
rağmen Türkiye geçtiğimiz yıllarda enerji açığı ile karşı karşıya
kalırdı."
Mavi Akım'ın 'Türkiye'yi kurtaran bir anlaşma' olduğunu ancak
imzalayanlara büyük haksızlık yapıldığını söyleyen Yılmaz, projeyle
ilgili Meclis soruşturması açıldığını, dönemin Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı'nın Yüce Divan'da yargılandığını ve kendisinin de
bakanın da beraat ettiğini söyledi. Yılmaz "Gerçekler ortadayken konuyu
böyle ağır bir suçlamayla gündeme getirmek, adalet ile bağdaşmaz. Hele
bunun bir grup başkanvekili tarafından yapılması utanç vericidir''
dedi. Zabıtların açıklanmasını istediğini belirten Yılmaz "AKP
hakikaten zerre kadar adalet duygusuna sahipse, bu öneriye kabul oyu
verecektir" dedi.
Partisinin grup önerisiyle ilgili konuşan MHP Grup Başkanvekili Oktay
Vural ise Türkiye'nin menfaatlerine halel getirilmişse parlamentonun
töhmet altında bırakılmaması gerektiğini söyledi. İktidara "hodri
meydan" diye seslenen Vural "MHP-DSP-ANAP Hükümeti ne yapmış, ülkenin
hangi menfaatlerini kime, kaça satmıştır? Bu iddiayı ortaya atan kişi
demek ki biliyor; ya satan ya alan tarafındadır. Gelin Türkiye'nin
menfaatlerini birlikte koruyalım. Açıklanmayacak ve saklanacak bir şey
yok'' diye konuştu.
Kılıç'ın iddiasını ispatlayamazsa müfteri olacağını
yineleyen Vural şunları söyledi:
"Size iddianızı ispat etme fırsatı tanıyoruz. Kapalı oturum
tutanaklarının açıklanması dahil, formülün değiştirilmesine yol açan
Sayın Başbakan'ın Soçi'de Putin ile yaptığı 7,5 saatlik görüşme, bu
görüşmelerden sonra Mavi Akım'ın formülünün değiştirilmesi, bu
formülden sonra milletin ne kadar kazık yediği konusunda Meclis
Soruşturması açalım. Bu konuda milletimiz yediği kazığın hesabını
herkesten sorsun. Biz bunu istiyoruz. 2007 yılında fiyat farkı formülü
nedeniyle 526 milyon Dolar fark oluştuğunu, araştırma Komisyonu
Raporunda yer alan Rusya'nın 15 milyar Dolar avantaj sağladığında
soruşturalım. Mavi Akım yerine, Rusya'nın Güney Akım projesinin
desteklenmesiyle, Samsun-Ceyhan boru hattına petrol akıtmak için
Türkiye'nin menfaatlerinin kime satıldığını da soruşturalım. Biz sadece
gerçekleri istiyoruz. İtham altında kalan Hükümet değil, Parlamentodur.
Türk siyaseti bu ithamın arkasında kalmasın."
AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ise önerinin aleyhinde yaptığı
konuşmada Suat Kılıç'ın sözlerinde herhangi bir töhmet ve suçlama
olmadığını söyledi. Mesut Yılmaz'ın "AKP Hükümeti döneminde doğalgazın
Türkiye'ye faturası 10 milyar Dolar artmıştır" dediğini hatırlatan
Canikli, "Bir iddianız varsa, yüreğiniz varsa, aklınız yetiyorsa,
delilleriniz varsa çıkın ispat edin, kimse elinizi tutmuyor. İspat
edemezseniz o sizin sorununuz. İspat edemezseniz, lütfen susun" dedi.
Canikli, konuşmasında dün CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın '10
Kasım'da AKP'nin bayrak asmadığı' iddiasına da yanıt verdi. Canikli
bunun iftira olduğunu belirterek AKP Genel Merkezi'nin hem önünde hem
de arkasında Türk bayrağının asılı olduğunu, 10 Kasım'da da bayrakların
yarıya indirildiğini söyledi. Canikli, CHP'li Arıtman'ın partisinden ve
milletten özür dilemesi gerektiğini kaydetti. Genel Kurul'da yapılan
konuşmaların ardından MHP'nin Mavi Akım'la ilgili kapalı oturum
tutanaklarının açıklanmasına ilişkin grup önerisi reddedildi.