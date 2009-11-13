"Erdoğan ile Putin gizli görüştü, gaz aleyhte yükseldi"

Mesut Yılmaz, 'Putin'le yapılan gizli görüşme sonucunda imzalanan Mavi Akım anlaşmasındaki fiyat, aleyhte yükselmiştir' dediTBMM Genel Kurulu'nda, dün Mavi Akım Projesi tartışması yaşandı, yeni iddialar ortaya atıldı. Genel Kurul'da, AKP Grup Başkanvekili Suat Kılıç'ın sözleriyle gündeme gelen Mavi Akım Projesi'nin kapalı oturum tutanaklarının açıklanmasıyla ilgili MHP'nin grup önerisi görüşüldü. Yapılan oylamada kapalı oturum tutanaklarının açıklanması önerisi reddedildi. Mesut Yılmaz, ''Soçi'de Başbakanla Putin arasında yapılan zabıtları devlet arşivinde bulunmayan gizli görüşme sonucunda Türkiye, imzaladığı Mavi Akım anlaşmasındaki fiyatı Türkiye aleyhine yükseltmiştir" dedi.



Demokratik açılımla ilgili genel görüşme önergesinin ön görüşmeleri sırasında AKP Grup Başkanvekili Suat Kılıç'ın "Türkiye'nin menfaatlerini kaça sattınız kime sattınız" sözleriyle gündeme getirdiği Mavi Akım tartışması Meclis Genel Kurulu'nun gündemini oluşturdu.

MHP Danışma Kurulu'nda uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Mavi Akım Projesi'nin tartışıldığı kapalı oturumun tutanaklarının açıklanmasıyla ilgili önerisini Genel Kurul'a sundu.



Önerinin lehinde konuşan DP Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, AKP'li Kılıç'ın sözlerinin "talihsiz' olduğunu kaydetti. Mavi Akım Anlaşması'nın Başbakanı olduğu 55'nci hükümet döneminde imzalandığını, projenin ise 57'nci hükümet döneminde gerçekleştiğini kaydeden Yılmaz, Mavi Akım'ın kurdelasını ise AKP hükümetinin kestiğini kaydetti. Yılmaz şunları söyledi:



"AKP işbaşına geldikten sonra, zamanın Enerji Bakanı henüz daha konuyu incelemeden ve dersine çalışmadan Mavi Akım Projesini çok ağır dille suçlamış, bunun son derece pahalı bir anlaşma olduğunu, ülkenin aleyhine hükümler içerdiğini ve ülkeyi aşırı bağımlı kıldığını söylemiştir. Bundan 4-5 ay sonra, Soçi'de, Başbakan ile Putin arasında yapılan ve zabıtları şu anda devletin arşivinde bulunmayan gizli görüşme sonucunda, Türkiye, bizim imzaladığımız Mavi Akım anlaşmasındaki fiyatı Türkiye aleyhine yükseltmiştir.



Bu, 20 yıl süreli bir anlaşmadır. Bunu sözde dengelemek için Rusya'dan, Batı'dan alınan doğalgazın fiyatında cüzzi bir indirim yapılmıştır. Oysa o anlaşmaların süresi çok yakında dolmak üzeredir. Global olarak baktığınız zaman, değişen petrol fiyatlarına bağlı olarak belirlenen doğalgazın Türkiye'ye faturası 10 milyar dolar civarında artmıştır, bu anlaşmayla.



Ben isterdim ki AKP bu konuyu aslında Meclise, Genel Görüşme olarak getirsin. Evet, doğalgaz anlaşmalarında hüküm vardır, fiyat açıklanamaz. Ama bunun yolu da o zamanki RP'nin önerdiği şekilde aşılabilir, kapalı oturum yapılabilir ve burada fiyat dahil her şey milletin temsilcilerine açıklanabilir. 2000 yılında yapılan budur. Görüşmelerde görülmüştür ki öyle milletin hiçbir menfaati kimseye satılmamıştır. Bugünkü hükümet, Mavi Akım'ın miktarını artırmak için ilave hat döşemek için şu anda Rusya ile görüşme yapıyor. Eğer Mavi Akım anlaşması imzalanmasaydı ve uygulanmasaydı, ekonomik daralmaya rağmen Türkiye geçtiğimiz yıllarda enerji açığı ile karşı karşıya kalırdı."



Mavi Akım'ın 'Türkiye'yi kurtaran bir anlaşma' olduğunu ancak imzalayanlara büyük haksızlık yapıldığını söyleyen Yılmaz, projeyle ilgili Meclis soruşturması açıldığını, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın Yüce Divan'da yargılandığını ve kendisinin de bakanın da beraat ettiğini söyledi. Yılmaz "Gerçekler ortadayken konuyu böyle ağır bir suçlamayla gündeme getirmek, adalet ile bağdaşmaz. Hele bunun bir grup başkanvekili tarafından yapılması utanç vericidir'' dedi. Zabıtların açıklanmasını istediğini belirten Yılmaz "AKP hakikaten zerre kadar adalet duygusuna sahipse, bu öneriye kabul oyu verecektir" dedi.



Partisinin grup önerisiyle ilgili konuşan MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ise Türkiye'nin menfaatlerine halel getirilmişse parlamentonun töhmet altında bırakılmaması gerektiğini söyledi. İktidara "hodri meydan" diye seslenen Vural "MHP-DSP-ANAP Hükümeti ne yapmış, ülkenin hangi menfaatlerini kime, kaça satmıştır? Bu iddiayı ortaya atan kişi demek ki biliyor; ya satan ya alan tarafındadır. Gelin Türkiye'nin menfaatlerini birlikte koruyalım. Açıklanmayacak ve saklanacak bir şey yok'' diye konuştu.

Kılıç'ın iddiasını ispatlayamazsa müfteri olacağını yineleyen Vural şunları söyledi:



"Size iddianızı ispat etme fırsatı tanıyoruz. Kapalı oturum tutanaklarının açıklanması dahil, formülün değiştirilmesine yol açan Sayın Başbakan'ın Soçi'de Putin ile yaptığı 7,5 saatlik görüşme, bu görüşmelerden sonra Mavi Akım'ın formülünün değiştirilmesi, bu formülden sonra milletin ne kadar kazık yediği konusunda Meclis Soruşturması açalım. Bu konuda milletimiz yediği kazığın hesabını herkesten sorsun. Biz bunu istiyoruz. 2007 yılında fiyat farkı formülü nedeniyle 526 milyon Dolar fark oluştuğunu, araştırma Komisyonu Raporunda yer alan Rusya'nın 15 milyar Dolar avantaj sağladığında soruşturalım. Mavi Akım yerine, Rusya'nın Güney Akım projesinin desteklenmesiyle, Samsun-Ceyhan boru hattına petrol akıtmak için Türkiye'nin menfaatlerinin kime satıldığını da soruşturalım. Biz sadece gerçekleri istiyoruz. İtham altında kalan Hükümet değil, Parlamentodur. Türk siyaseti bu ithamın arkasında kalmasın."



AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ise önerinin aleyhinde yaptığı konuşmada Suat Kılıç'ın sözlerinde herhangi bir töhmet ve suçlama olmadığını söyledi. Mesut Yılmaz'ın "AKP Hükümeti döneminde doğalgazın Türkiye'ye faturası 10 milyar Dolar artmıştır" dediğini hatırlatan Canikli, "Bir iddianız varsa, yüreğiniz varsa, aklınız yetiyorsa, delilleriniz varsa çıkın ispat edin, kimse elinizi tutmuyor. İspat edemezseniz o sizin sorununuz. İspat edemezseniz, lütfen susun" dedi.



Canikli, konuşmasında dün CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın '10 Kasım'da AKP'nin bayrak asmadığı' iddiasına da yanıt verdi. Canikli bunun iftira olduğunu belirterek AKP Genel Merkezi'nin hem önünde hem de arkasında Türk bayrağının asılı olduğunu, 10 Kasım'da da bayrakların yarıya indirildiğini söyledi. Canikli, CHP'li Arıtman'ın partisinden ve milletten özür dilemesi gerektiğini kaydetti. Genel Kurul'da yapılan konuşmaların ardından MHP'nin Mavi Akım'la ilgili kapalı oturum tutanaklarının açıklanmasına ilişkin grup önerisi reddedildi.