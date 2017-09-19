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"Erdal Öz Edebiyat Ödülü"nün sahibi Cevat Çapan oldu

İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)-BU yıl onuncusu verilen "Erdal Öz Edebiyat Ödülü önün sahibi; şair, çevirmen, akademisyen Cevat Çapan oldu

19 Eylül 2017 00:10

İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)-BU yıl onuncusu verilen \"Erdal Öz Edebiyat Ödülü önün sahibi; şair, çevirmen, akademisyen Cevat Çapan oldu.
Başkanlığını Kaya Genç\'in üstendiği, Handan İnci, Asuman Kafaoğlu Büke, Oğuz Demiralp, sibel Irzık, Cemil Kavukçu ve Can Yayınları adına Sırma Köksal\'dan oluşan Seçici Kurul, ödüle Cevat Çapan\'ı layık gördü.
Can Yayınları\'nın kurucusu Erdal Öz\'ün anısını yaşatmak için ailesi tarafından her yıl düzenlenen \"Erdal Öz Edebiyat Ödülü\" için bu akşam Pera Palas Hotel Jumeirah\'da bir tören düzenlendi.
Törende Cevat Çapan\'a, Handan Börüteçene\'nin gerçekleştirdiği bir ödül heykelciği ve 15 bin TL\'den oluşan ödül sunuldu. Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Çapan, \"Sesimin titrememesine dikkat ediyorum bu kadar sevdiğim insanı bir arada görünce yüreğim ister istemez titriyor\" dedi. 
Erdal Öz Edebiyat Ödülü bugüne dek; Gülten Akın, Nurdan Gürbilek, İhsan Oktay Anar, Şavkar Altınel, Murathan Mungan, Cemil Kavukçu, Küçük İskender, Orhan pamuk ve Orhan Koçak\'a verilmişti.
(FOTOĞRAF)

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