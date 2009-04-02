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"Enkazı bulan köylülere soruşturma yok"

Kahramanmaraş Başsavcısı, düşen BBP helikopterini bulan köylülerle ilgili herhangi bir soruşturmanın olmadığını söyledi

02 Nisan 2009 03:00

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Fevzi Büyüktümtürk, BBP Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının ardından başlatılan arama çalışmaları sırasında enkaza ulaşan köylüler hakkında herhangi bir soruşturma bulunmadığını bildirdi.

Büyüktümtürk, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "enkazı bulan köylülere inceleme iddiası" şeklinde haberlerin yer aldığını belirtti.

Fevzi Büyüktümtürk, "Arama çalışmalarına katılan köylüler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

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