"Enkazı bulan köylülere soruşturma yok"

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Fevzi Büyüktümtürk, BBP Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının ardından başlatılan arama çalışmaları sırasında enkaza ulaşan köylüler hakkında herhangi bir soruşturma bulunmadığını bildirdi.



Büyüktümtürk, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "enkazı bulan köylülere inceleme iddiası" şeklinde haberlerin yer aldığını belirtti.



Fevzi Büyüktümtürk, "Arama çalışmalarına katılan köylüler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.