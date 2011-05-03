-"ENKAZ ALTINDA KİMSE YOK" MALATYA (A.A) - 03.05.2011 - Malatya Valisi Ulvi Saran, çöken 7 katlı binanın enkazı altında kimse olmadığı yönünde bilgi aldıklarını söyledi. Saran, Paşaköşkü Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde çöken 7 katlı binanın enkazında incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklama yapan Saran, ellerine ilk ulaşan bilgilere göre, iş yerlerinin kapalı olduğunu, bu nedenle enkaz altında kalan kimsenin olmadığını ifade etti. Bütün ihtimalleri göz önüne alarak çalışmalara arama kurtarma şeklinde devam ettiklerini anlatan Saran, ''Umarız can kaybı yaşanmaz'' dedi. Daha sonra olay yerine gelen Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır da kentte bulunan eski binaların tespiti ve yıkımı için çalışmaların sürdüğünü, bu binanın da uzun süredir mahkemelik olan bir bina olduğunu belirtti. Çakır, olayda can kaybı olmadığı bilgisini aldıklarını, bunun sevindirici olduğunu dile getirdi. Çakır, bundan sonra da kente eski ve yıkılma riski olan binalarla ilgili daha titiz çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti. Malatya'da bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak da, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya'nın incelemelerinin de sürdüğü belirtildi.