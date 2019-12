-"Engellileri sevgiyle kucaklamalıyız" KAYSERİ (A.A) - 02.12.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Engellilerimizin karşılaştıkları sorunlara sahip çıkmalı, onları anlamalı ve desteklemeli, her şeyden önemlisi sevgiyle ve ilgiyle kucaklamalıyız'' dedi. Bakan Yıldız, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, mutlu ve huzurlu bir toplum yaratmanın en önemli şartının, bütün bireylerin eşit şartlarda, ortak bir amaç etrafında, birbirini anlayarak ve destek vererek, zorlukları birlikte göğüsleyerek ileriye bakabilmelerini sağlamak olduğunu bildirdi. Mesajında, ortak bir gelecek hayali kuran toplumlarda, engellerin sevgi, saygı ve dayanışmayla aşılabileceğini dile getiren Bakan Yıldız, şu ifadelere yer verdi: ''Engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü konusunda büyük çaba sarf eden devletimiz ve milletimiz, onları her alanda hayatın içinde görebilmek için gerekli şartların hazırlanmasına öncelik vermektedir. Toplumumuzun ayrılmaz parçası olan engellilerimize daha iyi hayat şartları sunabilmek konusunda herkese önemli görevler düşmektedir. Engellilerimizin karşılaştıkları sorunlara sahip çıkmalı, onları anlamalı ve desteklemeli, her şeyden önemlisi sevgiyle ve ilgiyle kucaklamalıyız. Bu arada, engelleri aşarak büyük başarılara imza atan, hepimizi gururlandıran engelli sporcularımızın azim ve çalışkanlıklarının, hayata bağlılıklarının tüm engellilerimiz için yol gösterici olacağına inanıyorum. Toplumumuzun en hassas meselelerinden biri olan engelli vatandaşlarımızla ilgili meselelerdeki duyarlılığın artmasına vesile olması dileğiyle, Engelliler Haftası'nı kutluyor, Kayserili tüm engelli vatandaşlarımızı, ailelerini, sevgiyle ve kardeşlik duygularıyla kucaklıyorum.'' -AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın mesajı- 3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş da, engelli vatandaşların toplum içinde karşılaştıkları zorlukların çözümü konusunda herkese büyük görev düştüğünü söyledi. Elitaş mesajında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli vatandaşların sorunlarını dile getirilmesi bakımından büyük önem taşıdığını söyledi. Toplumun önemli bir kısmını oluşturan engelli vatandaşların içinde bulundukları şartların daha da iyileştirilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini bildiren Elitaş, şöyle devam etti: ''Bu kapsamda, özellikle hükümetimizin çıkarmış olduğu yasalarla, engelli vatandaşların evde bakımı konusunda sağlanan yardımlar, bu konuda büyük rahatlamalar sağlamıştır. Ayrıca gerek yerel yönetimlerimizin gerekse diğer kurumlarımızın engellilerin daha rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için verdikleri hizmetler de oldukça takdire şayan çalışmalardır. Engelli vatandaşlarımızın kendilerinde en küçük bir eksiklik hissetmeden yaşamlarını sürdürmeleri, her alanda kendilerini geliştirip, yaşama sevgilerini kaybetmemeleri hepimizin üzerine düşen büyük bir sorumluluktur. Onların toplumun aktif birer bireyleri olduklarını hiçbir zaman unutmayalım. Ayrıca bu konuda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımıza da gerekli desteğin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu vesile ile engelli vatandaşlarımızın engellerinin ortadan kaldırıldığı daha güzel bir dünyaya kavuşmak dileğiyle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum.''