-"Enflasyonda Mayıs'tan önce tek haneye düşebiliriz" İSTANBUL (A.A) - 26.01.2012 - Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, TL'nin güçlü kalmaya devam etmesi, hatta biraz daha güçlenmesi halinde çok daha erken, Mayıs'tan önce enflasyonda tek haneye gelinebileceğini bildirdi. Dünya Ekonomik Forumuna katılmak üzere İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan Başçı, burada bir televizyon programında soruları yanıtlarken, Merkez Bankasının faiz koridorunun etkisinin devamıyla ilgili, bunun bir avantaj olduğunu ifade ederek, bu aracın; çok hızlı bir şekilde para politikasında aşağı veya yukarı yönde oynamalar, ayarlamalar yapabildiğini, TL likiditesinin miktarını ayarlayarak hızlı bir şekilde, değişen küresel şartlara ve ani değişikliklere anında cevap verme esnekliği sağladığını, diğer merkez bankalarında bunun olmadığını söyledi. ''Bize has esneklik verdiği için o konuda son derece memnunuz ve o esnekliği kullanmaya devam edeceğiz'' diyen Başçı, burada (Davos'ta) kendilerine faiz koridoruyla ilgili sorular gelip gelmediğinin sorulması üzerine, tanıştıkları, görüştükleri merkez bankalarının başkanlarının, gerek içeride, Basel'de yaptıkları toplantılarda gerekse buralarda kendilerine ''Çok ilginç işler yapıyorsunuz. İlgiyle izliyoruz'' dediklerini anlattı. ''Belki onlar da kullanmak ister'' değerlendirmesi üzerine de Başçı, ''Belki ileride'' dedi. Türkiye'nin makro ihtiyati sıkılaştırıcı araçları, zorunlu karşılıklar dahil olmak üzere, kullanabildiğini, bunu kullanabilmenin herkes için kolay olmadığını vurgulayan Başçı, Türkiye'nin bu sıkılaştırmayı hiç bir sorun olmadan, sektörün de olumlu görüşleriyle yapabildiğini, TCMB'nin şu anda piyasayı fonlayan durumda, fonlamanın miktarını da günlük olarak ayarlayabilme yeteneğine sahip ve bunun çok önemli, ciddi bir fark olduğunu söyledi. Başçı, cari açığa değinirken de Türkiye'nin geçen yıl rekor cari açık verdiğini hatırlatarak, ''Daha önce görülmemiş şekilde, GSYH'a oranla yüzde 10'a yakın yıllık gerçekleşme olacak. Bu çok dikkat çekici, yüksek bir oran. Onun tedbirlerinin hepsi alındığı için, hem şimdi cari açıkta kademeli bir şekilde bir gerileme söz konusu olacak, aydan aya bir olay... İkincisi de finansman hem güçlü olacak hem de finansman kalitesini iyileştirici önlemleri de aldık. O yüzden finansman kalitesinde de kademeli bir artış olacak'' şeklinde konuştu. Erdem Başçı, cari açık hedefine ilişkin bir soru üzerine, yüzde 8'in altına gelme ihtimali olduğunu, kredilerin iyi gittiğini ve şu anda kredilerin gayet makul seviyede bulunduğunu söyledi. Petrol fiyatlarını varsayım olarak 110 dolar civarında, şu anki seviyelere yakın beklediklerini kaydeden Başçı, ABD tarafından 3. parasal genişleme gelmemesi halinde daha nominal olarak petrol fiyatlarının düşebileceğini, aksinin olması halinde de yükselebileceğini bildirdi. Enerji dışı cari açıkta düzelme olduğunu ifade eden Başçı, ''Enerjinin dışında belki sıfır, belki hafif artıya geçme söz konusu olabilir. Yılın ortalarına doğru...'' dedi. Enflasyon beklentilerine ilişkin olarak da Başçı, şu ana kadar yaptıkları söylemlerin geçerli olduğunu belirterek, ''Mayıs ayında bir baz etkisiyle tek haneye düşme öngörülecek. Daha sonra da yılın son 3 ayında, Ekim-Kasım-Aralık'ta en az 3 puanlık bir düşüş gelecek. TL böyle güçlü kalmaya devam ederse, hatta biraz daha güçlenirse o zaman çok daha erken tek haneye düşme ihtimalimiz var, Mayıs'tan önce tek haneye düşebiliriz'' diye konuştu.