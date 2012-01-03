-"Enflasyona ezdirmeyeceğimizi taahhüt etmiştik" ANKARA (A.A) - 03.01.2012 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ikinci yarısı için yüzde 2,68'lik bir ilave enflasyon farkı artışı verileceğini bildirdi. Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceklerini taahhüt ettiklerini hatırlatan Şimşek, ''O çerçevede, gereken neyse maliyete katlanırız. Maliyet, muhtemelen 2,5 milyar lira civarında olacak'' dedi. Bakan Şimşek, Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'nin hisse devir törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şimşek, bir soru üzerine, hiçbir önemde memuru, emekliyi, asgari ücretliyi, işçiyi enflasyona ezdirmediklerini ve bu dönemde de ezdirmeyeceklerini belirterek, 2002'den bu yana tam aksine enflasyondan çok daha yüksek artışlar sağladıklarını söyledi. 2011 yılında enflasyon bir sapma olduğunu kaydeden Şimşek, ''O sapma çerçevesinde yılın ikinci yarısı için yüzde 2,68'lik bir ilave enflasyon farkı artışı verilecek'' dedi. Bakan Şimşek, düzenli artışlara gelince 2012 için memurlara artış konusunda bir tasarı üzerinde çalışıldığını kaydederek, tasarı ile birlikte anayasa değişikliğine uyum sağlanmış olacağını söyledi. Şimşek, şöyle devam etti: ''Ondan sonra da bir toplu sözleşme süreci yaşanacak. Bu sürecin sonucunda artış belirlenecek. Dolayısıyla Maliye Bakanı olarak benim bugünden herhangi bir oran zikretmem söz konusu değil. Bu taraflar arasında yapılacak müzakereler sonucunda ortaya çıkacak. Bu müzakerelerle memurlarımızın yüzde kaçlık bir ücret artışı alacağı belli olacak. Dolayısıyla önce bir yasal alt yapıyı oluşturacağız. Ona ilişkin çalışmalar neredeyse son aşamaya gelmiş durumda. Ama daha detaylı bilgiyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız sizlerle paylaşır. Anayasaya uyum mevzuat çalışması bittikten sonra, taraflar arasında bir müzakere olacak ve masada belirlenecek.'' Bakan Şimşek, ek zammın maliyetine ilişkin soru üzerine de hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceklerini taahhüt ettiklerini hatırlatarak, ''O çerçevede gereken neyse maliyete katlanırız. Maliyet muhtemelen 2,5 milyar lira civarında olacak'' dedi.