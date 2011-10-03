-"Enflasyon riski son derece düşük" ANKARA (A.A) - 03.10.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iç talebin daha makul bir düzeye inmeye başladığını, ekonomide yumuşak bir inişin söz konusu olduğunu, dolayısıyla orta ve uzun vadede enflasyon riskinin son derece düşük olduğunu belirterek, kısa vadede ise gerek kur hareketlerinden gerekse mevsimsel etkilerden dolayı bir hareketliliğin olabileceğini söyledi. Şimşek, Dünya Sağlık Örgütü'nün koordinatörlüğünde, Maliye ve Sağlık bakanlıklarının desteği ile Dedeman Otelinde gerçekleştirilen ''Tütün Ürünlerinin Vergilendirilmesi Taraflar Toplantısı''nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin kamuoyunda 'intibak yasası' olarak bilinen düzenlemeye ilişkin sorularını yanıtlarken Şimşek, hükümet programında bu konuda bir iradenin olduğunu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da hükümet programını TBMM'ye sunarken bu konuya ilişkin kademeli olarak bir düzenleme yapılacağını ifade ettiğini anımsattı. Konunun, koordinasyonunun Maliye Bakanlığında olduğunu belirten Şimşek, çalışmaların devam ettiğini ancak nihai bir düzenleme olmadığı için daha fazla bir şey söyleyemeyeceğini bildirdi. AK Parti hükümetlerinde ''doğal bir intibak''ın zaten söz konusu olduğunu dile getiren Şimşek, iktidara geldikleri günden bu yana sürekli olarak düşük maaş alan emekli ve memurlara yüksek oranlarda zam yapıldığını, maaşları yüksek olanların da hiç bir zaman enflasyona ezdirilmediğini ifade etti. Son yıllarda enflasyonun yüzde 6,5'ler civarında olduğunu hatırlatan Şimşek, ''en düşük artış, en çok maaş alanlar için yüzde 8'leri, en az alanlar için ise yüzde 20'leri aştı. Dolayısıyla doğal bir intibak söz konusu'' dedi. Bakan Şimşek, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan'a ilişkin sorular üzerine de 2012 yılı bütçe çalışmaları ile Mali Plana ilişkin çalışmaların son hızıyla devam ettiğini bildirdi. Çalışmalar bittiğinde sonucu bir basın toplantısı ile duyuracaklarını dile getiren Şimşek, ''Bu aşamada gerek makro tedbirler gerekse diğer konularda bir şey söylemek istemiyorum ama sonuç itibariyle biz cari açıkla mücadelede enflasyonu tek hanede tutmak çerçevesinde Merkez Bankasına yardımcı olmak amacıyla güçlü bir Orta Vadeli Program, güçlü bir Orta Vadeli Mali Plan ve o çerçevede mali disiplini pekiştiren bir 2012 bütçesini sizinle paylaşacağız'' diye konuştu. -Elektrik ve doğal gaz zamları- Elektrik ve doğal gaza yapılan zamların enflasyona etkisine ilişkin soruları da yanıtlayan Şimşek, şunları kaydetti: ''Son dönemde küresel çalkantılardan ve cari açığımızın yüksek olmasından dolayı kurlarda önemli bir hareketlilik yaşandı. Her ne kadar kurdan enflasyona geçişkenlik son yıllarda büyük oranda azaldıysa da hala bir miktar geçişkenlik söz konusu. Dolayısıyla onun da etkisi var. Ama şunu da göz önünde bulundurulalım; iç talep daha makul bir düzeye inmeye başladı, ekonomide bir yumuşak iniş söz konusu. Dolayısıyla orta ve uzun vadede enflasyon riski bence son derece düşük ama kısa vadede ise gerek kur hareketlerinden gerekse mevsimsel etkilerden dolayı bir hareketlilik olabilir. Hatta Merkez Bankası da ifade etti, önümüzdeki aylarda bir miktar daha kısmi de olsa yükselişe girebilir ama bunların hepsi orta ve uzun vadeli perspektifte baktığımız zaman enflasyonun tek hanede olması şeklinde gerçekleşecektir. BOTAŞ Doğalgazı 450 dolara ithal ediyor. Bunun karşılığı 800 küsur lira. Vatandaşa satış fiyatı ise bunun çok çok altında. Yanlış hatırlamıyorsam eğer 580 lira civarında bir şey. Dolayısıyla hala biz vatandaşlarımıza BOTAŞ'ın maliyeti altında doğalgaz sunuyoruz. Bu dönemde petrol fiyatları çok yükseldi. 2009 yılında 60 dolar civarındaydı. 2010 yılında 70 doları aştı. Ama bu yıl 100 doların üzerinde. Dolayısıyla işin bir kur boyutu, bir de petrol fiyatları boyutu var. Tüm bunlara bu çerçevede baktığımız zaman aslında son dönemde alınan tedbirlerin vatandaş açısından son derece sınırlı olduğunu ifade etmek istiyorum.'' Enflasyonun kendi dönemlerinde tek haneye düşürüldüğünü anımsatan Şimşek, enflasyon düzeyini mevcut düzeylerde tuttuklarını ve bu düzeylerde tutmaya devam edeceklerini bildirdi. Bütçe çalışmalarının da Merkez Bankasının elini güçlendirecek çerçevede yapılacağını anlatan Şimşek, mali disiplinin önemli olduğunu ve bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Bir gazetecinin, ''Sigara vergilerinde artış olacak mı?'' şeklindeki sorusu üzerine de Şimşek, bugüne kadar hiç bir verginin zamanlaması konusunda önceden açıklama yapmadığını belirterek, ''Bu konuyu bize bırakın ancak biz toplum sağlığını önemsiyoruz. Burada önemli olan beşeri sermayemizin korunmasıdır'' diye konuştu.