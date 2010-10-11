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"ENERJİ FASLININ AÇILMAMASI BÜYÜK PROBLEM" ANKARA (A.A)

11 Ekim 2010 23:20

-"ENERJİ FASLININ AÇILMAMASI BÜYÜK PROBLEM" ANKARA (A.A) - 11.10.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'nin, enerji alanındaki bütün mücadele alanlarında Avrupa'nın en önemli stratejik ortaklarından biri olmaya devam edeceğini belirterek, ''Türkiye enerji faslının açılması için bu kadar niyetli ve ehliyet sahibi iken, (AB ile müzakarelerde) enerji faslının açılmaması gerçekten bir problem, bunu anlamak ve anlatmakta güçlük çekiyoruz'' dedi. Bağış, çeşitli temaslar için Ankara'da bulunan Enerjiden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Günter Öttinger'i Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'ndeki makamında kabul etti. Heyetler eşliğinde yapılan yapılan görüşmede, Türkiye'nin bir çok açıdan AB'nin bir parçası olduğuna işaret eden Bağış, bu durumun enerji konusunda daha da aşikar olduğunu vurguladı. Haritaya bakınca Türkiye'nin Avrupa enerji politikalarının ayrılmaz bir parçası olduğunun görüleceğini ifade eden Bağış, bundan mutluluk duyduklarını belirterek, ''Nabucco gibi projelerle bu işbirliğini artırmak için fırsatlar kolladıklarını'' dile getirdi. Bağış, Öttinger'in, Türkiye'nin AB müzakerelerine yeni bir soluk ve derinlik getireceğini umduğunu da ifade etti -''ENERJİ ORTAK ÇIKARIMIZ'' Öttinger de, enerji faslının açılması konusunda, ''Bence politikalar halka ve ekonomiye hizmet etmeli. Şirketlerimiz ortak bir pazar için enerji faslının açılmasını istiyor'' diye konuştu. Enerji pazarının kıtalar arası bir pazar olduğunu kaydeden Öttinger, enerjinin Avrupa ile Türkiye arasında kazan-kazan etkisine sahip ortak çıkarlar çerçevesinde bir alan olduğuna işaret etti. Avrupa-Türkiye işbirliğinde en başarılı sektörün enerji olduğunu dile getiren Öttinger, bu alanda ortak amaçlar doğrultusunda daha çok adım atılacağını umduğunu dile getirdi. Avrupa açısından bakıldığında Karadeniz bölgesine ulaşılması için Türkiye gibi ülkelere ihtiyaç olduğunu belirten Öttinger, Türkiye'nin Avrupa için coğrafi ve politik bir köprü olduğuna dikkati çekti. Öttinger, AB üyesi ülkeleri enerji alanında Türkiye ile ortak çıkarlara sahip olduklarını göstermek için gelecek yıl üye ülke başbakanları tarafından enerji konusunun konuşulacağı Avrupa Konseyi'nde çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

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