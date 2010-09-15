T24 LogoT24 Logo
Dünya

"EN SEKSİ KENT" ŞANGHAY ANKARA (A.A)

15 Eylül 2010 16:48

-"EN SEKSİ KENT" ŞANGHAY ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - Çin'de yapılan bir araştırmada, insanların "en seksi" olarak nitelendirdiği şehrin Şanghay olduğu bildirildi. Çin Uluslararası Radyosunun Çongçing Akşam haberleri gazetesine dayandırarak verdiği habere göre, Horizon danışmanlık şirketinin yaptığı araştırma, "insanların gönlünde yatan en seksi şehrin" Şanghay olduğunu ortaya koydu. Horizon araştırma şirketi yetkilisi Hı Fan, 18 ve 60 yaşları arasındaki 6600 kişinin ankete katıldığını, katılımcılara hangi şehri "en seksi" bulduklarını, nedenleriyle birlikte sorduklarını aktardı. Hı, 30 şehirde yapılan araştırmada insanlara seçenek sunulmadığını ve nedenlerinin sorularak, soruların ucunun açık bırakıldığını vurguladı.  "Seksi" ifadesinin sadece insanlar için kullanılmayacağını söyleyen şirket yetkilisi, kelimenin bir insanın çekiciliğinin yanı sıra bir kentin de cezbediciliğini ifade eden daha geniş bir anlamı olduğunu belirtti. Hı, her insanın olduğu gibi şehirlerin de içindeki insanlarıyla beraber kendine has bir karakteri olduğunu ifade etti. Hı, katılımcıların yüzde 17.3'ünün Şanghay'ı kentsel karakteri, ekonomik enerjisi, Huangpu nehri ve son dönemdeki EXPO 2010 dünya fuarı dolayısıyla "en seksi" bulduğunu belirtti. Araştırmada uluslararası ortamı ve çok sayıda starıyla Hong Kong ikinci sırada yer alırken, üçüncü de Çin'in batısındaki Çongçing şehri seçildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24