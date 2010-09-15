-"EN SEKSİ KENT" ŞANGHAY ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - Çin'de yapılan bir araştırmada, insanların "en seksi" olarak nitelendirdiği şehrin Şanghay olduğu bildirildi. Çin Uluslararası Radyosunun Çongçing Akşam haberleri gazetesine dayandırarak verdiği habere göre, Horizon danışmanlık şirketinin yaptığı araştırma, "insanların gönlünde yatan en seksi şehrin" Şanghay olduğunu ortaya koydu. Horizon araştırma şirketi yetkilisi Hı Fan, 18 ve 60 yaşları arasındaki 6600 kişinin ankete katıldığını, katılımcılara hangi şehri "en seksi" bulduklarını, nedenleriyle birlikte sorduklarını aktardı. Hı, 30 şehirde yapılan araştırmada insanlara seçenek sunulmadığını ve nedenlerinin sorularak, soruların ucunun açık bırakıldığını vurguladı. "Seksi" ifadesinin sadece insanlar için kullanılmayacağını söyleyen şirket yetkilisi, kelimenin bir insanın çekiciliğinin yanı sıra bir kentin de cezbediciliğini ifade eden daha geniş bir anlamı olduğunu belirtti. Hı, her insanın olduğu gibi şehirlerin de içindeki insanlarıyla beraber kendine has bir karakteri olduğunu ifade etti. Hı, katılımcıların yüzde 17.3'ünün Şanghay'ı kentsel karakteri, ekonomik enerjisi, Huangpu nehri ve son dönemdeki EXPO 2010 dünya fuarı dolayısıyla "en seksi" bulduğunu belirtti. Araştırmada uluslararası ortamı ve çok sayıda starıyla Hong Kong ikinci sırada yer alırken, üçüncü de Çin'in batısındaki Çongçing şehri seçildi.