-"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI BİN 534 TL OLACAK" ANKARA (A.A) - 29.08.2010 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, ''Bu sene yaptığımız zamla bin 300 TL olan en düşük memur maaşı 2011 yılı temmuz ayı itibariyle aile yardımıyla birlikte bin 534 TL olacak. Aradaki fark net 234 TL ve oransal karşılığı yüzde 18. Bu zam fevkalade bir zam'' dedi. Yazıcı, 9. dönem toplu görüşmenin tamamlanmasının ardından, hükümetin teklifini kabul eden Memur-Sen'in Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ile Başbakanlık Merkez Bina'da açıklamalarda bulundu. Türkiye gündemine oturmuş bir konuda, kamuda çalışanların mali ve sosyal haklarına ilişkin müzakere 15 Ağustos'ta başladıklarını anımsatan Yazıcı, görüşmelerin noktalandığını söyledi. Memurlar ve sözleşmeli personelle ilgili hemen hemen her konuyu enine boyuna tartıştıkların ifade eden Yazıcı, çok özgür bir tartışma ortamında sorunları her yönüyle irdelediklerini dile getirdi. Yazıcı, Maliye Bakanlığı başta olmak üzere Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığının mali ve sosyal haklara ilişkin raporun sunumunun ardından bu kurumların Türkiye ekonomisi, ülkenin borçlanma kapasitesi, borç ödeme yeteneği gibi değişik faktörleri dikkate alarak sunum yaptıklarını bildirdi. Daha sonra önerilerini kademeli olarak konfederasyonlarla paylaştıklarını anlatan Yazıcı, aralar verildiğini, öneriler getirildiğini, önerilerin revize edildiğini, sonuç olarak kamuda çalışan memurlara 2011 yılının ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4 olmak üzere toplam yüzde 8 oransal zam yapılması, ocak ayından itibaren 80 lira ek ödemede bulunulması, ilk 6 ayda 20, ikinci 6 ayda 20 olmak üzere 40 lira aile yardımı ödemesini taahhüt ettiklerini, bu ödemeden sözleşmeli personelin de yararlanacağını kaydetti. Ayrıca konfederasyonların uzun bir süredir talep ettikleri ancak, Anayasa Mahkemesi kararı dolayısıyla alamadıkları 10 liralık toplu görüşme priminin 15 liraya çıkarıldığı bilgisini veren Yazıcı, 2011 yılında her üç ayda bir olmak üzere 45'er lira ödeme yapılacağını söyledi. Yazıcı, disiplin cezalarının tamamına karşı yargı yolunun açılması, memurlara aylık refakat izni verilmesi, aile yardımında çocuk sayısı sınırlandırmasının kaldırılması, emeklilere yapılan ödemenin 500 liradan 750 liraya çıkarılması gibi anayasa değişiklik paketi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklik kapsamında bulunan düzenlemelere ''gerçekleştirilmekte olan hususlar'' başlığı altında ortaya çıkan tutanağın ekinde yer verildiğini ifade etti. Bakan Yazıcı, bunun dışında takip edilmesi, yasa çıkarılması gereken ikincil derece işlemlerle çözüme kavuşturulması gereken pek çok konunun ekli listelerde yer aldığını belirtti. -''ZAM ORANI ENFLASYONU ÇOK ÇOK AŞTI''- En düşük memur maaşının 2003'te 398 lira olduğuna dikkati çeken Yazıcı, o tarihten bu yana memur maaşlarına yapılan artışların daima enflasyonun üzerinde olduğunu vurguladı. Yazıcı, hiçbir zaman hiçbir yıl kamu çalışanlarının enflasyona ezdirilmediğini dile getirerek, şöyle konuştu: ''Bu sene yaptığımız zamla bin 300 TL olan en düşük memur maaşı 2011 yılı temmuz ayı itibariyle aile yardımıyla birlikte bin 534 TL olacak. Aradaki fark net 234 TL ve oransal karşılığı yüzde 18. Bu zam fevkalade bir zam. Türkiye'nin bütçesi vesaire faktörler dikkate alındığında hep ifade edegeldiğimiz enflasyon oranını da çok çok aşmış ve verdiğimi örnek olduğu gibi yüzde 18 seviyesine ulaşmıştır. Ortalama memur maaşlarındaki artış oransal olarak 13,7'ye, miktar olarak 2011 temmuz ayı itibariyle 215 liraya erişecek. Bu sözleşmenin diğer konfederasyon başkanınca, sendika başkanlarınca niçin imzalanmadığını doğrusu anlayabilmiş değilim, çünkü onlar da nihayetinde memurlar için 2011 yılında 4 artı 4 zam önerisinde bulunmuşlardır. Yani önerileri karşılanmış ve keza sendika üyelerine prim olarak 15 TL talep etmişler, o da karşılanmış. Keza, ek ödemeye ilişkin 50 TL talep etmişler, biz 80 TL'ye getirmişiz ama arkadaşlarımız sonuç olarak bir taban aylığından söz ederek ayrılmışlardır.'' -BAŞBAKAN ERDOĞAN'DAN ONAY- Bütün bu çalışmalar, sendikaların yaptığı teklifler, hükümetin ve ekonomi bürokratlarının gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu varılan noktanın Türkiye için önemli bir aşama, çalışanlar için önemli bir imkan olduğunu vurgulayan Yazıcı, ''Elbetteki son önerileri derleyip toparladıktan sonra Sayın Başbakanımızı bürokrat arkadaşlarımızla bulunduğu yerde ziyaret ettim. Onun da görüşlerini aldık. Nihai rakamları, oransal durumları Sayın Başbakanımız da uygun gördü. 'Bunları verelim' diye talimatlandırdığı hususlardır'' diye konuştu. Bakan Yazıcı, varılan sonucun ülke, çalışanlar, memurlar için hayırlı olmasını diledi. -''OY ÇOKLUĞUYLA MUTABAKAT TUTANAĞI''- Hayati Yazıcı, bir basın mensubunun sorusu üzerine görüşme sonunda bir tutanak imzalanacağını bildirdi. Memur kesimini en çok üyeye sahip Memur-Sen'in temsil ettiğini ifade eden Yazıcı, Memur-Sen'in üyesi 5 hizmet kolunda yetkili sendika başkanı bulunduğunu, onlarla birlikte Kamu İşveren Kurulunun tutanağı imzalayacağını kaydetti. Yazıcı, ''Dolayısıyla bu bir mutabakat tutanağıdır. Oy çokluğuyla mutabakat tutanağıdır. Türkiye Kamu-Sen katılmamıştır. KESK'de katılmamıştır. Şerh filan da koyacaklarını ifade etmemişlerdir. Dolayısıyla tutanakta 'bulunmadı' diye isimlerinin altında yer alacak'' dedi. Mali düzenlemelerin dışında istenen hususlarda zaten mutabık kalındığına işaret eden Yazıcı, ''Yani en azından bana göre bu kadar çalışmaya emek verdikten sonra ben olsam katılır, 'şunlara şunlara şu sebeple katılmıyorum ama şunlarda kabulümdür' derdim. Onu da dememişlerdir. Takdir kendilerinin. Çalışanlarımızın, milletimizin bunu takdir edeciğini umuyorum. Hayırlı uğurlu olsun'' diye konuştu.