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Dünya

"EN DOĞAL" KOKU DEDEKTÖRÜ HONG KONG (A.A)

24 Ağustos 2010 10:55

-"EN DOĞAL" KOKU DEDEKTÖRÜ  HONG KONG (A.A) - 24.08.2010 - Japon araştırmacılar, 3 böceğin genlerini Afrika'da yaşayan bir kurbağanın yumurtasında birleştirerek, üst düzeyde hassasiyete sahip bir koku dedektörü yaptı.  ''Proceedings of the National Academy of Sciences'' adlı dergide yer alan bilimsel makaleye göre genetik mühendisliği kullanılarak üretilen dedektör, yüksek hassasiyete sahip koku belirleme makinelerinin yapımında yardımcı olabilecek.  Tokyo Üniversitesi Endüstriyel Bilimler Enstitüsü'nden Shoji Takeuchi ve meslektaşları, ipekböceği kelebeği, bir güve türü ve meyve sineği DNA'larının bazı kısımlarını kurbağanın yumurtalarıyla birleştirdi. Bu DNA parçaları, bu böceklerin koku almayı düzenleyen genlerini taşıyan bölümleriydi. Bu yumurtalar daha sonra özel bir kartuşa yerleştirildi ve böylece pahalı olmayan bir sensör üretilmiş oldu. Bu cihazla, bir arada bulunan ve kimyasal yapıları birbirinin hemen hemen aynı 4 koku kaynağı üzerinde kullanıldı. Cihazın, bu 4 kimyasalı birbirinden çok net biçimde ayırt edebildiği gözlendi.  Bu yöntemle örneğin bir karbondioksit dedektörü de yapılabileceğini belirten Takeuchi, ''Sivrisinekler, bıraktığımız karbondioksit ile bizi bulurlar. Çünkü sivrisineklerde karbondioksit alıcıları vardır. Dolayısıyla sivrisineğin DNA'sını kurbağa yumurtasıyla birleştirerek bir karbondioksit detektörü elde etmek mümkün'' dedi. 

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