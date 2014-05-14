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Dünya
Deutsche Welle

"En büyük sorun koordinasyonsuzluk"

TTB, Soma'daki arama kurtarma çalışmalarında koordinasyon eksikliğinin en büyük sorun olduğuna dikkat çekti. Meslek kuruluşları ise yarın iş bırakma eylemi yapacak.

14 Mayıs 2014 23:37


Soma’da işletmecisi özel bir kömür madeninde yaşanan faciayla ilgili tablo giderek kararıyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) 460’ın üzerinde ekibin yardım çalışmalarına katıldığı bölgede en büyük sorunun ‘koordinasyonsuzluk’ olduğunu vurguladı.

Bölgeye yardım için giden TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök, bölgedeki sağlık yardımları hakkında Deutsche Welle’ye konuştu. Hastanedeki yaralıların temel sorununun ‘karbon monoksit zehirlenmesi’ olduğunu belirten Sürenkök, yardım çalışmaları sürdüren ekiplerin en büyük sorunlarının ‘koordinasyonsuzluk’ olduğunu vurguladı ve ekledi:

“Burda çalıştıkça şunu görüyoruz ki; Soma başta olmak üzere Türkiye böyle bir faciaya hiç hazır değilmiş. Deprem sonrası yaşananlar maden faciasında da yaşanıyor. Oysa ki, facianın yaşandığı madende 2 bin işçi çalışıyor. Soma genelinde 20 bine yakın madenci var. Her an olay olabilir düşüncesiyle böylesi facialar için hiçbir hazırlık yapılmadığını gözlemliyoruz. Daha hızlı şekilde koordinasyon sağlanabilirdi. Yine de tüm ekipler çok profesyonel olduğundan yardımlar çok etkin bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Türk-İş: Bu bir cinayet

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da, “Soma’da yaşanana kaza demek oradaki işçilere haksızlık olur. Bir cinayet yaşanmıştır” diye konuştu. Yarın Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapacaklarını hatırlatan Kavlak, şöyle konuştu:

“Sadece bir hata yapılmamış. Ehliyetsiz işçi çalıştırılmış. İş kazalarını önlemek için hiçbir hazırlık yapılmamış. Taşeron işçi çalıştırılmış. Bizim yıllardır yaptığımız uyarıların hiçbiri ciddiye alınmamış. Türkiye’de insana değer verilmediği bir kez daha ortaya çıktı. Rakamlar hep raporlarda kalıyor ama Türkiye’de günde 200 iş kazası yaşanıyor ve bu kazalarda 5 işçi ölüyor. İsyandayız.”

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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