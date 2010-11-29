-"EN BÜYÜK RAKİBİMİZ FENERBAHÇE OLUR" TRABZON (A.A) - 29.11.2010 - Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor'un asbaşkan vekili Hasan Yener, bu yıl şampiyonluk yarışındaki en büyük rakiplerinin Fenerbahçe olacağını söyledi. Yener, yaptığı açıklamada, takım olarak çok iyi çalıştıklarını belirterek, ''Başarımız tesadüf değil. Bunlar hep iyi çalışmanın sonucu'' dedi. Sezon başından bu yana futbolcularının, teknik kadronun önerileri ve istekleri doğrultusunda mükemmel çalıştığını ve bunu da sahaya yansıttıklarını ifade eden Yener, ''Özellikle Gaziantepspor maçının hemen başında, yani golü yedikten sonra ilk yarıda sezonun en iyi futbolunu oynadık. Trabzonspor, mükemmel bir oyun ortaya koydu. Bol paslı, bol pozisyonlu, seyredenlere 'bir takım ancak bu kadar güzel oynar' dedirten futbol oynadı. Teknik heyeti ve futbolcuları kutluyorum. Umuyoruz bu futbolumuz önümüzdeki maçlara da bu şekilde yansır'' ifadelerini kullandı. Şampiyonluk yarışında kimsenin havlu atmadığını kaydeden Yener, ''Bu yıl şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibimiz Fenerbahçe olur. Bursasapor ve Kayserispor da bu yarışın içerisinde olur. Şu anda Beşiktaş ve Galatasaray yarışın biraz gerisinde görünmesine rağmen onlar da yarışın dışında değil. Bu takımlar da en azından yarışmanın içinde olan takımları etkileyecek maçlar oynayacaklardır. Bir de olayı sadece şampiyonluk açısından düşünmemek lazım. İkincilik, üçüncülük, Avrupa kupalarına katılma gibi dereceler de lig yarışının unsurlarından olacaktır'' diye konuştu. -ŞAMPİYONLUK BASKISI- Yener, bir gazetecinin ''Teknik direktör Şenol Güneş şampiyonluk kelimesini kullanmaktan kaçınıyor. Bunun takım üzerinde yapacağı baskıyı mı düşünüyor?'' şeklindeki sorusu üzerine, ''Bunun bir baskısı olabilir. Hiç şampiyonluk sözünü kullanmıyoruz. Şenol hocanın dediği gibi her maça tek tek bakmak lazım. Önümüzde oynayacağımız ilk maç bizim için en önemli maçtır. Her maçı kazanıp yola devam edeceğiz. Biz kazandıktan sonra rakiplerin kazanıp yada kaybetmesi o kadar önemli değil. Önemli olan bizim kazanmamızdır'' dedi. Teknik direktör Güneş'in futbolcularına sürekli uyarılarda bulunmasının rehaveti ortadan kaldırmaya yönelik söylemler olduğunu anlatan Yener, şunları söyledi: ''Futbolda en önemli olay rakibi hafife almaktır. Biz bunun örneklerini daha önceki maçlarda yaşadık. Kendi sahamızda 3-1 kaybettiğimiz Manisaspor maçı bunun güzel bir örneği. Futbol sahada mücadele etmeden kazanılmaz. Önce mücadele edeceksiniz. Bugün Türkiye ligi, Avrupa ligleri içerisinde mücadele dozu yüksek liglerden biri. Bu ligde kora kor mücadele etmeden maç kazanmanız mümkün değil.''