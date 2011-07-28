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Spor

"EMENİKE'NİN TRANSFER TAKSİDİ ÖDENDİ" İSTANBUL (A.A)

28 Temmuz 2011 16:25

-"EMENİKE'NİN TRANSFER TAKSİDİ ÖDENDİ" İSTANBUL (A.A) - 28.07.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Kardemir Karabükspor'dan transfer ettiği Emmanuel Emenike'nin transfer taksitinin ödenmediğine dair medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.  Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Nijeryalı futbolcuyu transfer etmek isteyen yabancı kulüplerle görüşmelere başlandığı belirtilerek, transfer taksitinin ödenmediği haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Kulübümüz, profesyonel futbol takımımızın oyuncularından Emmanuel Chinenye Emenike'yi transfer etmek isteyen yabancı kulüplerle görüşmelere başlamıştır.  Öte yandan, bazı basın yayın organlarında, Emenike'nin transfer taksitinin ödenemediğine dair çıkan haberler gerçekle hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Futbol takımımızın devredildiği Fenerbahçe Sportif A.Ş., borsaya açık bir şirket olması sebebiyle bu tür spekülatif haberler borsa manipülasyonu başlığı altında değerlendirilerek, haberi yapan kurumların ağır yaptırımlarla karşılaşabileceklerini hatırlatmak isteriz.'' 

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