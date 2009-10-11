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Dünya

"Ellerin kanlı" dedi tokalaşmadı

Tony Blair'e oğlu Irak'ta ölen bir baba 'ellerinde oğlumun kanı var!'diyerek tepki gösterdi.

11 Ekim 2009 03:00

Tony Blair'e oğlu Irak'ta ölen bir baba 'ellerinde oğlumun kanı var!'diyerek tepki gösterdi.


İngiliz ordusunda görev yapan oğlu Irak’ta ölen İngiliz baba Peter Brierley, bir resepsiyonda karşılaştığı İngiltere eski Başbakanı Tony Blair’in elini ‘kanlı olduğu’ gerekçesiyle sıkmadı. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Blair ile göz göze gelen acılı babanın, kendisine elini uzatan Blair’e, “Buna nasıl cesaret ediyorsun.


Ellerinde oğlumun kanı var” şeklinde konuşarak, eski lideri şoke etti. Görgü tanıkları Blair’in üç korumasının ise hemen olaya müdahale ettiğini söyledi. Brierley, İngiltere eski başbakanının gerçekte bir savaş suçlusu olarak yargılanması gerektiğini düşünüyor.

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