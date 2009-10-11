"Ellerin kanlı" dedi tokalaşmadı

Tony Blair'e oğlu Irak'ta ölen bir baba 'ellerinde oğlumun kanı var!'diyerek tepki gösterdi.
İngiliz ordusunda görev yapan oğlu Irak’ta ölen İngiliz baba Peter
Brierley, bir resepsiyonda karşılaştığı İngiltere eski Başbakanı Tony
Blair’in elini ‘kanlı olduğu’ gerekçesiyle sıkmadı. İngiliz Daily Mail
gazetesinin haberine göre, Blair ile göz göze gelen acılı babanın,
kendisine elini uzatan Blair’e, “Buna nasıl cesaret ediyorsun.
Ellerinde oğlumun kanı var” şeklinde konuşarak, eski lideri şoke etti.
Görgü tanıkları Blair’in üç korumasının ise hemen olaya müdahale
ettiğini söyledi. Brierley, İngiltere eski başbakanının gerçekte bir
savaş suçlusu olarak yargılanması gerektiğini düşünüyor.