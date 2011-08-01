-"ELEME MAÇLARINI KONUŞMAMIZ GEREK" ÇEŞME (A.A) - 01.08.2011 - Milli takım ve Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Emre Belözoğlu, 2012 Avrupa Şampiyonası eleme maçlarının gündemde olması gerekirken, futboldaki şike iddiaları nedeniyle futbolun konuşulamadığını söyledi. Tatilini geçirdiği Çeşme'de soruları yanıtlayan Belözoğlu, 2 ve 6 Eylül'de oynanacak Kazakistan ve Avusturya maçlarına konsantre olmaları gerektiğini belirterek, ''Şu anda önümüzde bu kadar kritik maçlar varken ve bunları konuşmamız gerekirken, ne yazık ki yaşadığımız olaylar bunu engelliyor. Günümüzde yaşadığımız ortam futbolu konuşmamıza engel oluyor'' dedi. Brezilya'da düzenlenecek 2014 Dünya Kupası'nda milli takım formasını giymeyi arzu ettiğini de ifade eden Belözoğlu, ''Yaşım müsait olduğu takdirde inşallah 2014 Dünya Kupası'nda milli forma ile mücadele etmek bana gurur verir'' dedi. Belözoğlu, 2014 Dünya Kupası eleme grubunda milli takımın şansını ise şöyle değerlendirdi: ''Bizim grubumuzda Macaristan ve Romanya takımlarının çok iyi olduğunu biliyorum. Hollanda'nın zaten kalitesi belli. Bence bu grupta ilk takım Hollanda olur. Hollanda zaten son finalist. Bence bizim grupta kilit takımlar Macaristan ve Romanya olacaktır. Bu dört takım arasında ciddi bir mücadele olacağını düşünüyorum. Günümüzde artık her takım birbirine denk duruma geldi. Bizim her zaman olduğu gibi iddiamız devam edecek. Buna grup birinciliği de dahil. 2014'te iyi bir jenerasyon ile temsil edileceğimize inanıyorum.''