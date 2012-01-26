-"Elektronik ihale sistemi örnek gösterilmeye başlandı" ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'deki elektronik ihale sisteminin, pek çok uluslararası platformda örnek uygulamalar arasında gösterilmeye başlandığını belirterek, Türk ihale sisteminin, yakın coğrafyadaki dost ve kardeş ülkelere de model olabileceğini söyledi. Şimşek, Kamu İhale Kurumunun tecrübelerinden yararlanmak, hukuki altyapının ve ihale sürecinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Türkiye'yi ziyaret eden Kosova Kamu Yönetim Bakanı Mahir Yağcılar ve Kosova Kamu İhaleleri Düzenleme Komisyonu üyeleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Bakan Şimşek, Kamu İhale Kurumunun, yerine getirdiği görevin bilincinde olarak, kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılmasına ve alımların saydam ve güvenilir bir ortamda yapılabilmesine yönelik çalışmalarını yaklaşık 10 yıldır aralıksız bir şekilde sürdürdüğünü söyledi. Kamu İhale Kurumunun, kendisinden beklenen görevleri en iyi şekilde yapabilmek amacıyla, yüksek bir kurumsal kapasiteye ulaştığını, kamuya ve özel sektöre daha iyi hizmet sunmak için kurumsal kapasite artırma çalışmalarını da aralıksız bir şekilde devam ettirdiğini ifade eden Şimşek, ihale işlemlerinin etkin, şeffaf ve hızlı bir şekilde yürütülmesi, işlem maliyetlerinin azaltılması, ihalelere katılımın ve rekabetin artırılmasının en etkin yollardan birisinin de elektronik ihalenin hayata geçirilmesi olduğunu belirtti. Yapılan araştırmaların, elektronik ihaleye geçilmesiyle, alıma taraf olan kamu kurumları ile isteklilerin yıllık kamu alımları tutarının yüzde 20'sine varan bir oranda tasarruf sağlandığını gösterdiğini anlatan Şimşek, bugün itibarıyla yapılan çalışmaların meyvesini verdiğini ve Türkiye'nin öz kaynakları ve insan gücüyle geliştirilen Elektronik İhale Platformunun, pek çok uluslararası platformda örnek iyi uygulamalar arasında gösterilmeye başlandığını kaydetti. Şimşek, bu çerçevede Avrupa Birliği, Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen elektronik ihale ile ilgili toplantılarda Türkiye'deki Elektronik İhale sisteminin katılımcı ülkelere anlatılmasının istendiğini anlatan Şimşek, şunları kaydetti: ''Elektronik İhale dahil olmak üzere Türk ihale sistemi, Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki dost ve kardeş ülkelere model olabilecek durumdadır. Nitekim aralarında Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Polonya, Romanya gibi ülkelerin yer aldığı 29 üye ülke arasından Türkiye, kamu alımları alanında; uluslararası mevzuatlarla uyum, anlaşılabilir gelişmiş mevzuat yapısı, uygulama kapasitesi, kurumsal kapasite gibi kriterleri esas alan değerlendirme sonucunda 2011 yılında birinci seçilmiştir''